Brice de "Koh-Lanta" : "Certains se seraient sans doute plus vus à ma place en finale !"

On l’avait surnommé "le miraculé". À force d’échapper à l’élimination qui lui était promise, Brice s’est hissé jusqu’aux poteaux de Koh-Lanta : les 4 Terres. Il a même remporté la mythique épreuve de l’émission. Mais la victoire lui a échappé face à un jury final, visiblement acquis à la cause d’Alexandra. Son parcours, ses stratégies et ses projets. L’infatigable de DJ de la Creuse est revenu sans langue de bois sur son aventure.

Alors j’avais dit à ma famille que j’étais arrivé sur les poteaux de Koh-Lanta. Mais ils ne savaient pas avec qui. J’ai réuni mes parents et ma grande-sœur à la maison dans la Creuse, et je leur ai raconté les 40 jours, sans dire les prénoms pour ne pas les spoiler. En revanche mes meilleurs amis ne savaient rien du tout. Je leur avais fait croire que j’étais parti au Maroc et ils l’ont découvert lors de la présentation à la télévision ! Ensuite on a tous suivi l’émission ensemble et je peux vous dire que lors des cinq derniers épisodes, l’excitation était à son maximum…

Franchement quand je la choisis, c’est parce que je suis sûr que j’ai plus de chances que face à Loïc. Dans ma tête je me donne même 90% de chances de gagner. Et puis quand j’arrive au conseil face aux membres du jury finale et que je croise certains regards... Sans dire de noms, certains se seraient sans doute plus vus à ma place. Je comprends donc assez rapidement ce qui va se passer. Et puis les éloges sur le parcours d’Alexandra étaient clairement plus importants que les éloges sur le mien. Pour aller jusqu’en finale, j’ai dû user de stratégies qui ont payé mais qui ne m’ont pas fait que des amis. Et c’est peut-être pour ça que je ne finis deuxième de ce Koh-Lanta.

Bien sûr, tout le monde est déçu. Mes proches sont déçus, je suis déçu. Je me dis tout le temps qu’on ne fait pas Koh-Lanta pour finir deuxième. Après il y a plein gens qui me disent que le gagnant des poteaux, c’est le gagnant de Koh-Lanta. C’est très gentil mais la vraie gagnante, c’est Alexandra, c’est la règle du jeu. Je dois dire que j’étais aussi très heureux d’être sur les poteaux avec elle et aussi Loïc, qui a fait une super aventure.

Je sais que Loïc m’en a voulu et je m’en suis excusé. Je crois aussi qu’il a compris plus tard que j’avais fait le choix plus logique

Je sais que Loïc m’en a voulu et je m’en suis excusé. Je crois aussi qu’il a compris plus tard que j’avais fait le choix plus logique - Brice

Est-ce que vous n’avez quand même pas un peu trahi Loïc en choisissant Alexandra ?

Mais alors pas du tout ! Il faut se souvenir qu’Alexandra m’a sauvé lorsque j’étais en binôme avec Ava en votant deux fois contre Laurent pour le faire sortir avec Alix. Et puis Loïc a quand même voulu voter contre moi juste avant la finale ! En fait pendant l’aventure on ne se connaissait pas du tout et c’est quelqu’un que je n’ai appris à découvrir que dans les derniers jours de Koh-Lanta. Alors je sais que derrière il m’en a voulu et je m’en suis excusé. Je crois aussi qu’il a compris plus tard que j’avais fait le choix le plus logique. Depuis on forme un super trio avec Dorian, on se fait des lives, des défis, plein de conneries sur les réseaux.

C’est quoi la suite pour vous, Brice ? On vous retrouve aux commandes d’une grande matinale radio la saison prochaine ?

Les matinales, je ne sais pas parce que je suis plutôt du soir… Mais pourquoi pas ! Là je suis en train de préparer le pilote d’une émission pour une radio aussi bien régionale que nationale. Ça reste ma passion depuis tout petit et qui me fait vibrer au quotidien. En attendant, j’ai décidé d’ouvrir une nouvelle page. Je suis en train de prendre des cours de comédie et j’espère être très bientôt au cinéma, au théâtre ou dans une série…