Brice en finale de "Koh-Lanta" : le miraculé de la saison échoue d'un cheveu face à Alexandra

De son propre aveu, il était "l’homme à abattre". Grâce à un mental d’acier, et malgré une perte de poids spectaculaire de 13 kilos, Brice Petit, 22 ans, s’est hissé en finale de Koh-Lanta : les 4 Terres après être passé tout près de l’élimination. Dans le collimateur de l’influente Lola et de ses alliés, il s’est sauvé une première fois en remportant l’épreuve d’immunité au 35e jour de l’aventure, sa seule victoire individuelle aux Fidji. Puis une seconde fois en nouant une alliance presque inespérée avec Loïc et Dorian pour faire sortir Angélique, à la veille du dernier conseil.

Souriant et dynamique, Brice avait débuté son aventure sous les meilleurs auspices, sa complicité avec Dorian permettant à l’équipe de l’Ouest de remporter quelques précieuses victoires. Lors de la réunification, le binôme est séparé, le premier atterrissant chez les rouges, le deuxième chez les jaunes. Sans doute plus maladroit que machiavélique, le DJ de la Creuse va jouer sur plusieurs tableaux à la fois et se mettre en difficulté. Notamment avec Alix dont il a critiqué les accès d’autorité. Mais surtout avec Lola n'hésitera pas à le décrire comme un "traître" lors d’un conseil sous haute tension.