Candice éliminée de Koh-Lanta : "Je me suis senti trahie par Coumba mais je lui ai pardonné"

C’était sa troisième participation à Koh-Lanta après L’ile aux trésors en 2016 et Le combat des héros en 2018. Après avoir été éliminée au conseil la semaine dernière, Candice a définitivement quitté Koh-Lanta : la légende, devancée par Ugo et Clémentine dans l’arène de l’île des bannis. Pour LCI, elle revient sur les temps forts de son aventure, marquée par la trahison de Coumba. Et son lien particulier avec l’émission de TF1 qui lui a permis de rencontrer Jéremy, son compagnon.

Aujourd’hui, oui. Mais je vous avoue que sur le moment, ça a été assez compliqué à vivre parce que je me suis sentie trahie. J’ai eu l’impression qu’on avait abusé de ma confiance. Et ça n’a pas été facile de trouver le sommeil les premiers jours.

Je ne suis pas quelqu’un de rancunière, je n’aime pas rester dans le négatif, les choses qui me rongent. Mon aventure est terminée, trop vite, mais je me suis amusée du début à la fin

Ce jour-là avez-vous le temps de parler à Coumba et Christelle, qui ont voté contre vous ?

Ah non, non, je prends mon flambeau et je pars. Comme ce que vous voyez à la télé ! D’autant plus que le conseil a lieu juste après l’épreuve. Si encore j’avais eu le temps de discuter pour savoir qui allait voter contre qui… Mais ça fait partie du jeu ! Après j’étais un peu dégoûtée et je n’avais plus envie de les voir.

La semaine dernière Coumba vous a écrit un long message sur Instagram, où elle s’excuse d’avoir voté contre vous. Aviez-vous eu l’occasion d’en reparler ensemble auparavant ?

On a discuté à l’avant-première de ce "Koh-Lanta" à TF1, en juillet dernier. J’avoue que je n’aurais pas abordé ce sujet de moi-même et c’est elle qui a ressenti le besoin d’en parler. On en a ensuite rediscuté par téléphone, puis elle m’a envoyé une lettre avant ce message posté sur Instagram.

Vous lui avez pardonné ou pas ?

Oui, oui, bien sûr. Je ne suis pas quelqu’un de rancunière, je n’aime pas rester dans le négatif, les choses qui me rongent. Mon aventure est terminée, trop vite, mais je me suis amusée du début à la fin et je n’ai pas envie de repenser à cette trahison. Je préfère retenir les moments partagés, que ce soit avec Coumba ou avec Christelle.