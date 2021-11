Christelle éliminée de "Koh-Lanta" : "Plus on parlera du harcèlement en ligne, plus on fera peur à ces gens"

C’est toujours une déception de partir de "Koh-Lanta", surtout quand on a déjà été victorieuse. On a toujours l’espoir de retourner sur les poteaux ! Malgré tout, j’en ressors une belle fierté. J’étais parmi les légendes, avec des candidats extrêmement forts, extrêmement préparés comparés à moi car je ne pensais pas être sélectionnée. Ma dernière aventure était en 2009 ! J’y suis donc allée la fleur au fusil sachant que la première fois, j’ai gagné comme ça. Donc pourquoi pas cette fois-ci ? Je suis restée sur mes bases, je suis assez compétitrice, et je suis quand même très fière d’être arrivée jusqu’ici.

Clairement non. Les hommes ont décidé de se suivre entre eux et d’accepter quelques femmes, peut-être pour qu’on ne les traite pas de misogynes. C’est peut-être une raison du patriarcat dans lequel on a été élevées, mais nous les femmes sommes admiratives des hommes. On a envie de les suivre. Et l’inverse n’est pas vrai.

(Rires) C’est une question à laquelle j’ai beaucoup réfléchi. Au départ du jeu, nous étions très unies, nous voulions aller au bout ensemble. Ce qui est assez féminin. Aujourd’hui j’organise des événements sportifs 100% féminins et je constate une solidarité innée entre femmes dès le départ. Sauf que dans "Koh-Lanta", il y a des alliances qui se font et qui se défont. Et certaines femmes qui peuvent être admiratives de certains hommes. Et en cela vouloir les suivre. C’était mon cas : j’avais envie de suivre Claude. À l’inverse est-ce que les hommes sont admiratifs des femmes dans ce jeu ? C’est la question que je me pose. Sont-ils prêts à suivre les femmes ?

Depuis votre dernier "Koh-Lanta", les réseaux sociaux ont pris une place énorme dans la vie du programme. On sait que vous avez décidé de porter plainte suite à des menaces de mort. Avez-vous été surprise par une telle violence ?

Deux choses ont changé depuis ma dernière participation à "Koh-Lanta". Il y a effectivement les réseaux sociaux, qu’il n’y avait pas avant. Et aussi les règles du jeu, des choses nouvelles qui amènent à la stratégie et qui amènent peut-être à s’éloigner de ses valeurs, parfois. Pour ce qui est des réseaux sociaux, j’avais entendu parler des menaces, du harcèlement. Mais quand ça ne nous arrive pas à nous, on voit ça de loin. À partir du moment où on se fait insulter et menacer de mort comme je l’ai été, la donne est différente. Humainement, c’est difficile. Malheureusement même si ce n’est qu’un jeu, ce jeu devient peut-être le réceptacle de la haine humaine. Un mardi, on est adulé. Et le mardi d’après, on est détesté. Or tant qu’il n’y a pas de réponse pénale, tant qu’on ne retrouve pas les auteurs de ce harcèlement, ils continueront.

C’est un vrai sujet et je tiens à remercier la production puisqu’elle m’a soutenu dans ma démarche, comme elle l’a fait avec Coumba. Et je trouve que c’est la première fois qu’on en parle vraiment. Vous-même à LCI en avez parlé. Et plus on en parle, plus on fera peur à ces gens.