"Je vais tout donner" : Bilal Hassani annonce qu’il sera dans "Danse avec les stars"

"Oh mon dieu, je suis tellement excité. Je ne peux rien vous dire de plus que ça. Je cache ça depuis tellement longtemps. Ça me fait tellement plaisir", poursuit-il tout sourire face caméra, au lendemain de la sortie de son nouveau single "Baby".

Bilal Hassani assure être "ému et heureux" d’avoir été contacté pour le programme. "Je vais tout donner, ça va être ouf", promet-il. Le casting de l’ancien représentant de la France à l’Eurovision est un signe de plus de la volonté de la première chaîne de rajeunir le public de son programme. Car en plus de l’interprète de "Roi", les chanteurs Wejdene et Tayc feront aussi partie de l’aventure "Danse avec les stars" cette année. Deux artistes très populaires auprès des adolescents, qui pourraient être tentés de passer une tête devant TF1 le samedi soir - jour traditionnel de la diffusion de l’émission ces dix dernières saisons.