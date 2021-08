"Danse avec les stars" revient tous les vendredis dès le 17 septembre : découvrez le casting complet TF1

TATAAATAAATAAAA - L'ensemble des personnalités qui fouleront le parquet de la saison 11 du concours de danse à la rentrée. On fait les présentations.

Ils sont acteurs, chanteurs ou amateurs de sensations fortes. Leur point commun ? Un niveau en danses de salon et danses latines sans doute proche de zéro. Et pourtant, tous ont accepté de se dépasser et de tenter l’aventure "Danse avec les stars". Après deux ans d’interruption en raison de la pandémie, le concours de danse de TF1 reviendra à la rentrée pour une onzième saison avec un nouveau casting qui devrait parler aux plus jeunes. Les personnalités ne seront pas les seules à faire leurs premiers pas sur le plateau de l’émission.Quatre fois lauréate de l’émission, Denitsa Ikonomova quitte les danseurs professionnels et intègre un jury totalement remanié. Chris Marques accueille à leurs côtés le couturier Jean Paul Gaultier et le danseur de l’Opéra de Paris François Alu.

Nouveaux talents, nouveaux danseurs

Le renouveau passera aussi par la troupe de danseurs professionnels. Les téléspectateurs ne retrouveront pas Katrina Patchett et Christian Millette, mais verront danser Fauve Hautot, Candice Pascal, Inès Vandamme, Maxime Dereymez, Christophe Licata, Anthony Colette et Jordan Mouillerac. D'autres danseurs rejoindront l'aventure, dont Coralie Licata.

Aurélie Pons Elle concocte de bons petits plats gastronomiques tous les soirs sur TF1 depuis les cuisines de l'Institut Auguste Armand. Aurélie Pons, comédienne dans Ici tout commence, jonglera entre les tournages du feuilleton et les répétitions de Danse avec les stars ces prochains mois. Un rythme intense qu'avait déjà expérimenté Clément Rémiens lors de la saison 9 de l'émission. En couple avec lui à l'écran, l'ancienne Miss pourra compter sur ses conseils précieux mais aussi sur ceux de ses partenaires de jeu Agustin Galiana, Azize Diabaté et Terrence Telle qui ont tous participé au concours de danse de la première chaîne.

Dita Von Teese De l'ambiance feutrée du Crazy Horse aux lumières vives du plateau de "Danse avec les stars". Deux ans après sa compatriote Pamela Anderson, Dita Von Teese créé l'évènement en rejoignant la 11e saison du concours de danse de TF1. Une décision d'autant plus surprenante que la reine de l'effeuillage n'a jamais accepté de participer à la version américaine de l'émission. "Aux Etats-Unis, quand on me l’a proposé, j’ai refusé, parce que toutes celles qui y sont allées en sont reparties blessées. J’avais peur de ne plus pouvoir poursuivre mes shows", explique-t-elle au magazine Gala. La star du burlesque retrouvera son ami Jean Paul Gaultier, membre du jury cette année.

Michou Il est suivi par près de 10 millions de personnes sur YouTube. Alors ce n’est pas quelques millions de téléspectateurs qui vont le déstabiliser. Michou, star des réseaux sociaux, quitte les écrans pour la piste de Danse avec les stars. Le jeune homme de 19 ans originaire de la Somme ajoute l’émission de TF1 à sa liste de défis. De son vrai nom Miguel Mattioli, celui qui a gagné en popularité grâce à ses vidéos sur le jeu Fortnite devra passer du côté de Just Dance avant de démarrer les entraînements.

Bilal Hassani Petit prince de l'Eurovision, sera-t-il le roi du dancefloor ? C’est en fredonnant le générique de Danse avec les stars que Bilal Hassani a confirmé sa participation à la saison 11 de l’émission. "Je ne sais pas comment vous le dire, je ne sais pas comment vous en parlez. Je n’ai même pas les mots", lâche le chanteur de 21 ans dans sa story Instagram. "Je vais tout donner, ça va être ouf", promet-t-il. Sa participation pourrait aussi bousculer les codes en termes de représentation à la télévision. L’artiste queer, qui se joue de la notion de genre avec ses multiples perruques et lutte contre le cyberharcèlement, devrait danser avec un homme selon Puremédias. Une première en France qui, si elle est confirmée par la production, fera beaucoup parler.

Jean-Baptiste Maunier Le public l'a découvert chanteur alors qu'il n'avait que 14 ans. Il pourra désormais observer ses qualités de danseur. Et d'après lui, ce n'est pas gagné. "Comme vous pouvez le voir depuis tout petit j’ai ce talent inné pour la danse….ou pas…", s'amuse la star du film Les Choristes sur sa page Instagram en légende d'une vidéo d'archives toute mignonne le montrant esquisser quelques pas pendant l'enfance. "C’est un véritable challenge qui m’attend et j’ai hâte de commencer cette aventure avec vous ! Now, it’s time to Dance !", assure le jeune papa de 30 ans qui monte sur scène avec les Enfoirés tous les ans. Une expérience qui devrait l'aider à gérer son stress au mieux une fois sur le parquet du studio 217.

Lucie Lucas Elle est la première à avoir annoncé sa participation. La star de la série Clem "a très envie de se lancer un immense défi physique" et "a toujours rêvé de savoir danser". L’actrice pourra compter sur de précieux conseils, ceux du gagnant de la saison 8 Augustin Galiana qui incarne son demi-frère dans la série de TF1.

Lââm D’abord réfractaire à l’idée de venir danser en direct à la télévision, elle se sent enfin prête. Trois ans après avoir été contactée par la production, la chanteuse révélée dans les années 90 estime n’avoir "rien à perdre à part 20 kilos". Au diable les complexes, elle ne souhaite qu’une chose : "que les gens découvrent une autre Lââm. La vraie".

Wejdene Propulsé par TikTok, le morceau "Anissa" a fait de l’adolescente et de ses fautes de français le phénomène du premier confinement. "À 16 ans, j'ai fait danser toute la France", s’enorgueillissait auprès de LCI celle qui devra désormais apprendre à maîtriser des chorégraphies plus compliquées que celles que s’amusent à reproduire les utilisateurs du réseau social qui a fait d’elle une star. Elle pourra déjà se vanter d’être entrée dans l’histoire du programme avant même d’avoir rencontré son partenaire. Car elle devient, à 17 ans, la plus jeune participante de l’émission.

Tayc Comme Wejdene, Tayc (prononcez Taykee) a fait danser une partie de la France avec son Afrolov – musique mêlant la romance du R&B aux sonorités africaines. Si son nom ne vous dit rien, sachez que ses clips cumulent plus de 465 millions de vues sur YouTube, où il est suivi par plus de 1,34 million de personnes. Ils sont plus de 3 millions à l’écouter chaque mois sur Spotify. Il figurait parmi les révélations francophones nommées aux NRJ Music Awards l’an dernier.

Moussa Des poteaux de "Koh-Lanta" au parquet de "Danse avec les stars", il n’y a qu’un pas. De deux ou de bourrée ? Moussa le découvrira très prochainement dans la onzième saison du concours de danse de TF1. L’aventurier, qui a atteint l’épreuve des poteaux lors de la première de ses trois participations au jeu d’aventure, pourra compter sur sa combativité pour appréhender une discipline aussi sportive qu’exigeante.

Lola Dubini Elle est devenue l’un des visages réguliers de TF1. YouTubeuse, comédienne et chanteuse, la jeune femme s’amuse déjà de son nouveau statut. "Trop hâte d’apprendre à être une star", écrit-elle sur Instagram où elle est suivie par un demi-million de personnes. Lola Dubini retrouvera en coulisses la danseuse Ines Vandamme avec qui elle a participé à l’émission "Stars à nu".

Gérémy Crédeville Les téléspectateurs de TF1 ont appris à le connaître dans "Vendredi tout est permis". C’est avec l’humour qui le caractérise que Gérémy Crédeville a confirmé qu’il participait à "DALS". "Participer est le bon mot… Aussi souple qu’une terrasse, moins gracieux qu’une palourde, mon expérience du parquet se résume à un stratifié posé il y a 6 ans dans une chambre de 12m2", sourit-il sur Instagram, s’amusant comme Lola Dubini de l’étiquette de star qui vient avec le programme. "Je souhaite donc bien du courage - et de la patience - à la star avec qui je vais bientôt 'danser'", poursuit l’humoriste qui est déjà très soutenu sur ses réseaux sociaux.

>> "Danse avec les stars" - tous les vendredis à 21h05 dès le 17 septembre

Delphine DE FREITAS

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.