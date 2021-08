"Danse avec les stars" : Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier intègrent le jury

NOUVELLES TÊTES – Le panel de professionnels chargé de noter les couples fait peau neuve pour la 11e saison du concours de danse de TF1. Seul Chris Marques conserve son rôle par rapport aux éditions précédentes.

La compétition se précise. Après avoir dévoilé trois des personnalités qui fouleront son parquet, Danse avec les stars a annoncé la composition de son jury pour sa 11e saison. Un quatuor inédit qui s’appuiera sur l’expérience de l’intrépide Chris Marques, présent depuis la toute première édition du concours de danse de TF1 qui fête cette année ses 10 ans. Le champion de salsa aux looks incroyables est rejoint par le plus punk des créateurs français Jean-Paul Gaultier, qui devrait lui dénicher des tenues encore plus sensationnelles pour les émissions en direct.

Le Premier danseur de l'Opéra de Paris succède à l'étoile Patrick Dupond

Comme Fauve Hautot avant elle, Denitsa Ikonomova ne dansera pas, mais notera ses camarades. Un nouveau rôle auquel elle s'essaiera aux côtés d’un autre novice dans l’émission : François Alu. Premier danseur à l’Opéra de Paris, âgé de 27 ans, il succède dans le jury à l'étoile Patrick Dupond, décédé en mars dernier. Leur mission ? Départager les futurs participants de la 11e saison de Danse avec les stars, avec tact et délicatesse ou de manière plus sèche. Mais toujours avec honnêteté, bienveillance et bonne humeur.

Chris Marques, Jean-Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova et François Alu seront aussi là pour dispenser leurs meilleurs conseils aux participants qui, en général, ne connaissent pas grand-chose des danses latines ni des danses de salon. La star de la série Clem Lucie Lucas, ainsi que les chanteurs plébiscités par la jeune génération Wejdene et Tayc ont déjà confirmé qu'ils prendraient part à l'aventure. Les noms de leurs concurrents seront dévoilés au compte-gouttes dans les prochaines semaines, pour une reprise qu'on espère à la rentrée, après un an d'interruption en raison de la pandémie.

Delphine DE FREITAS

