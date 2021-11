EN DIRECT - "Danse avec les stars" : qui de Bilal Hassani, Aurélie Pons, Michou et Tayc ira en finale ?

C'est une affiche à laquelle on ne s'attendait pas en début de saison. Mais qui prouve que Danse avec les stars peut transformer en roi de la piste tous ceux qui s'en donnent les moyens. Si la présence en demi-finale des chanteurs Bilal Hassani et Tayc est apparue comme une évidence dès le tout premier prime, celles de la comédienne Aurélie Pons et du YouTubeur Michou sont plus surprenantes.

Mais s'ils décrochaient ce vendredi soir leurs billets pour l'ultime émission de la semaine prochaine, qui couronnera le grand gagnant de cette 11e édition ? Le sort des deux couples qui auront les moins bonnes notes de la part du jury se retrouveront au face à face pour un paso doble. Et seul le public aura ensuite leur destin entre ses mains.