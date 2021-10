François Alu : "La compétition est loin d’être finie dans Danse avec les stars"

S'il essaie de "ne pas penser aux 4 millions de personnes qui les regardent" à la télévision, il a "quand même conscience que c'est une émission et qu'il ne faut pas s'éterniser" au moment de parler aux candidats. "C’est la partie la plus difficile parce que comme vous l'avez remarqué, je suis un petit peu volubile", s'amuse-t-il à l'autre bout du fil. C'est avec la même passion qu'il a nous parlé de "DALS", de l'enfant qu'il était et de son nouveau seul en scène.

(Il rit). J’ai été juge lors des trois concours qui existent à l’Opéra de Paris, je pense que ça m’a apporté un certain bagage. Et puis je me juge depuis mes débuts de danseur, il y a 18 ans. J’étais très dur avec moi-même avant de rencontrer ma psy. Depuis, mon côté brutal essaie de s’entendre avec ma partie plus douce. "DALS" m’a appris à mieux gérer la passion. Je m’efforce d’appliquer la technique du sandwich : toujours commencer par un point positif mais honnête, aller taquiner là où ça ne va pas en apportant une solution puis essayer de finir sur une nouvelle note positive pour encourager. Nous les juges, on est assis et on se permet de dire ce qui ne va pas alors que les danseurs sont à vif après leur prestation. Je n’ai pas oublié ce sentiment. J’essaie de ne pas reproduire ce que j'ai pu connaître.

On vous sent très à l’aise dans votre rôle de juge. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie…

Je ne m’attendais absolument pas à cette expérience. Je ne pensais pas réagir comme ça. J’ai connu des moments d’émotion très forts, des rires, des échanges très intéressants avec les autres juges, les candidats et le staff. "DALS", c’est vraiment une grande famille. Je suis très heureux qu’ils m’aient réservé un accueil aussi chaleureux. Si j’ai voulu participer à cette émission, c’était pour grandir, me challenger et satisfaire ma curiosité insatiable. J’apprends vraiment beaucoup, y compris sur les danses latines et standards dont je ne suis pas du tout un expert.

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac semblent filer vers la victoire, cette saison est déjà pliée ?

Je n’ai pas l’impression, non. Bilal et Jordan font un travail superbe, ils sont toujours surprenants et ont de très bonnes notes. Mais ce ne sont pas les seuls. Ils ont tous un petit coffre-fort. Certains l’ont sorti avant d’autres et ont pris un peu d’avance. Je me laisse vraiment la place à la surprise. Pour moi, la compétition est loin d’être finie. J’adore les outsiders. À chaque prime, j’essaie d’effacer le précédent et je prends ma place pour le spectacle.

On a déjà pris nos places pour le vôtre, "Complètement jetés", un seul en scène qui semble mêler danse et théâtre. À quoi va ressembler cette œuvre ?

C’est un spectacle particulier, sans doute le plus difficile que j’ai jamais fait. C’est une co-création avec Samuel Murez qui contient 15 solos de danse avec du classique, du contemporain et du hip hop. Je suis seul pendant 1h20, une durée qui rassemble habituellement 7, 8 ou 10 danseurs. Je joue 12 personnages. Parfois, je danse et je parle en même temps. C’est éreintant, intense et dense. Dans la vie, j’aime vibrer et partager. Et là, on est en plein dedans.

Qu’avez-vous souhaité mettre en scène ?

L’identité est le fil rouge du spectacle, qui une invitation à accepter nos paradoxes, nos pulsions et nos envies. J’aime beaucoup le fait de briser le "qu’en dira-t-on". On est dans une société où se demande de plus en plus ce que pensent les autres, si on va avoir un like, un commentaire… Je veux qu’on puisse s’assumer même si ça déplaît. C’est un spectacle très drôle aussi, parce que j’aime beaucoup rire, mais il y a des moments de tristesse, de peur, où je me livre. C’est un portrait qui comprend une part de réalité mais aussi une grande part de fiction et d’onirisme.