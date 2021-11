Pourquoi vous ne verrez pas Dita Von Teese se produire dans "Danse avec les stars" ce soir

Une telle absence n'est pas une première dans le concours de danse de T1. En 2018, Pamela Anderson et Terence Telle avaient tous les deux été ménagés le temps de se soigner. Dita Von Teese devrait être de retour vendredi prochain avec son partenaire Christophe Licata. Mais quid de l'organisation de l'émission de ce vendredi, qui inaugure une nouvelle épreuve ? Les six couples encore en lice devront danser à quatre. "Une performance qui va bouleverser le classement", promettait la production sur les réseaux sociaux.

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac seront associés à Michou et Elsa Bois, Aurélie Pons et Adrien Caby à Tayc et Fauve Hautot. Dita Von Teese et Christophe Licata devaient eux se produire avec Gérémy Crédeville et Candice Pascal. La chaîne n'a pas su nous préciser ce qui allait advenir de ce dernier quatuor, nous indiquant seulement que les règles seraient précisées dès l'ouverture de l'émission du soir par Camille Combal.