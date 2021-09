"Danse avec les stars" : qui est Tayc, le chanteur qui "véhicule l’afrolove" ?

C’est à sa mère que l’artiste, Julien Bouadjie à l’état civil, doit aussi son nom de scène : Tayc - prononcez Taïk ou Taykee - sont les initiales de "Take all you can", "prends tout ce que tu peux". Un mantra qu’il a appliqué dès la sortie de ses premiers sons sur sa chaîne YouTube, où il est désormais suivi par plus de 1,34 million de personnes. Ses clips y cumulent plus de 465 millions de vues. Ils sont plus de 3 millions à l’écouter chaque mois sur Spotify. Son single "Le Temps" a même été le plus streamé en 24 heures sur la plateforme dès sa sortie, devançant les rappeurs SCH et Booba. De quoi faire de lui l’un des chanteurs actuels les plus populaires auprès des plus jeunes.