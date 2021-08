De Louane à Kendji Girac, "The Voice" fête ses 10 ans avec une photo souvenir

L’ensemble des vainqueurs a répondu présent. Stéphan Rizon (saison 1), Yoann Fréget (saison 2), Kendji Girac (saison 3), Lilian Renaud (saison 4), Slimane (saison 5), Lisandro Cuxi (saison 6), Maëlle (saison 7), Whitney (saison 8) et Abi Bernadoth (saison 9) ont réservé à l’animateur leur plus beau sourire. Seule Marghe, dernière lauréate en date , manque à l’appel.

Il les a accompagnés en coulisses et les a vus grandir. Alors il n’y avait bien que lui qui pouvait les photographier tous ensemble. Nikos Aliagas, qui anime "The Voice" depuis son lancement sur TF1 il y a dix ans, a réuni 18 des talents les plus emblématiques de l’émission pour une séance photo pas comme les autres. Le cliché est si large qu’il triple la taille de la Une du magazine Gala, en kiosques ce mercredi.