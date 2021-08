"Demain nous appartient" fête son 1000e épisode : les 5 morts les plus marquantes de la série

RIP - Quatre ans après son lancement, le feuilleton quotidien de TF1 s’est imposé comme un rendez-vous majeur du petit écran. La faute à des intrigues plus rocambolesques les unes que les autres, mais sûrement pas dénuées d’émotion. La preuve avec ces disparitions qui n’ont laissé personne indifférent.

Elle passe un cap symbolique. Celui des 1000 épisodes diffusés. Demain nous appartient entame ce jeudi 26 août une cinquième saison qui devrait marquer un renouveau pour le programme de TF1 se déroulant à Sète. Suivi en moyenne par 3 millions de téléspectateurs, le feuilleton quotidien fête son anniversaire avec une intrigue explosive qui a vu disparaître l’un des siens. Mais pas que. Le générique changera dès jeudi avec une chanson de Vianney. Le casting se renouvellera ces prochaines semaines autour des piliers que sont Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur. Présent depuis le tout premier épisode, le duo a vu disparaître des personnages appréciés du public. On rembobine.

En vidéo DNA 1000ème - Revivez les 10 moments les plus fous

Ulysse

Survivra ? Survivra pas ? Le sort du jeune cuissot du Spoon a tenu en haleine le public tout un week-end. Touché par balle lors de la prise d’otages qui prendra fin lors du 1000e épisode ce jeudi, Ulysse Rivière a fini par succomber à ses blessures à l'hôpital juste après avoir déclaré à sa compagne Amanda qu’il voulait fonder une famille avec elle. Les fans les plus assidus savaient qu’un personnage mourrait à l’issue de cette intrigue. Sauf que l’espoir a été permis quelques jours, rendant d’autant plus difficile la disparition de ce héros solaire et sans problème. Que les scénaristes sont cruels…

En vidéo Ulysse décède à l'hôpital : extrait

Leïla

Son interprète Samira Lachhab avait choisi de quitter la série. Plutôt que de lui ménager une sortie tranquille, la production a opté pour la tragédie la plus totale. Leïla Bédiard décide de se mettre au vert, prend sa voiture et se met en route pour Bruxelles. Mais n’arrivera jamais à destination. Victime d’un accident, l’infirmière est transférée à l’hôpital de Sète gravement brûlée. Et donc totalement méconnaissable pour ses anciens collègues qui mettront plusieurs épisodes à comprendre qu’elle est la patiente dont ils s’occupent. Sa famille décidera d’arrêter les soins en apprenant qu’elle est en état de mort cérébrale. Sans doute la scène d’adieu la plus déchirante de la série.

En vidéo L'arrêt des soins de Leïla est prononcé : extrait

Clémentine

Prendre l’actualité et des faits de société comme base de travail, c’est ce que tente de faire Demain nous appartient à chaque épisode. La série ne s’interdit rien, surtout pas les sujets les plus brûlants. Le personnage de Clémentine Doucet (Linda Hardy), victime d’un féminicide, en est l’exemple parfait. Après plusieurs semaines sans donner de nouvelles, la coach sportive est retrouvée morte dans un tonneau soigneusement caché dans un entrepôt. L’enquête conclura qu’elle a été étranglée par son compagnon Sacha parce qu'elle avait découvert qu’il menait une double vie avec femme et enfants. La force de cette intrigue, c’est d’avoir permis au public de découvrir la vérité des semaines avant la police et de voir le coupable ne jamais être inquiété. De quoi mettre en lumière le fait qu’il n’y a pas de profil type de l’homme violent. En 2020, 102 femmes ont été tuées par leurs conjoints.

En vidéo Hommage à Clémentine : extrait

Arnaud

Ses noces avec Flore n’ont jamais eu lieu. Arnaud Molina a eu une bonne raison de ne pas présenter à la cérémonie. Alors que sa fiancée l’attendait dans sa robe de mariée, son corps flottait dans le port de Sète dont il était le directeur. Le quinquagénaire s’est noyé après avoir subi un éclatement de la rate l’empêchant de nager. La faute à un violent coup de poing administré par le jeune Bart, qui n’est autre que le fils de sa future femme. Ne cherchez pas, on ne fait pas plus shakespearien comme drame.

En vidéo Le parcours d'Arnaud dans "DNA"

Lola

Tuer une jeune femme de 20 ans ? Il fallait oser. Les scénaristes de Demain nous appartient l’ont fait à l’été 2018. Le corps sans vie de la sulfureuse Lola Brunet est retrouvé au domicile familial par son père Victor, bien décidé à retrouver l’assassin de son aînée. Les fausses pistes se multiplient, jusqu’à mettre derrière les barreaux un innocent. La juge Laurence Moiret (Charlotte Valandray) participe à cette méprise et pour cause, c’est elle qui a tué la victime. Elle finit par avouer qu’elle l’a poussée dans les escaliers alors qu’elle était venue négocier avec Lola, qui faisait chanter son fils et menaçait de poster des photos compromettantes de lui. Un accident qui la conduira en prison avant que le personnage ne quitte la série par la petite porte.

En vidéo Le résumé de l'intrigue "Qui a tué Lola ?"

Bonus : Bastien

Alors oui, mathématiquement nous sommes à six et pas cinq personnages comme promis au début de l’article. Et techniquement, Bastien Laval n’est pas mort. Mais son destin des plus funestes fait qu’on ne pouvait pas ne pas l’évoquer. Chef de médecine générale à l’hôpital Saint-Clair, il a joué au chat et à la souris avec l’une de ses internes avant de vivre une jolie histoire d’amour avec elle. Mais tous leurs projets ont été brusquement arrêtés par un accident de la route qui a placé le trentenaire dans un coma dont il ne sortira pas. Transféré à La Rochelle auprès de sa famille, il laisse à Sète sa compagne Victoire Lazzari totalement désespérée. Les fans de la première heure rêvent déjà de leurs retrouvailles enflammées. Peu importe si l’opération de la dernière chance du cerveau de Bastien est impossible. Car après tout, cet adjectif n’existe pas chez les scénaristes de Demain nous appartient.

En vidéo Les derniers adieux de Bastien : extrait

>> Demain nous appartient - du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1, les épisodes avec deux jours d'avance sur Salto

Delphine DE FREITAS

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.