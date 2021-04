Edgar : "Je ne regrette pas du tout d'avoir tenté The Voice l'année du bac"

Il n’était qu’à l’école primaire quand l’émission s’est lancée. Même pas encore bachelier, Edgar connaît aujourd'hui l'un des plus beaux parcours de la saison 10 de "The Voice". Une audition à l'aveugle renversante sur Céline Dion qui a séduit les quatre coachs, une battle à couteaux tirés avec une reprise d'Adele et un K.O. sublime sur un morceau percutant de Camille Lellouche.

C’est en partie pour ça. J’avais vraiment envie de chanter en français parce que jusque-là, je n’avais montré que ma puissance vocale sur des titres en anglais et j’avais moins insisté sur la beauté du texte. Celui que j’ai interprété aux K.O. est vraiment l’un des plus beaux parmi les chansons françaises récentes. Ce titre me tenait très à cœur, je le trouve très beau.

Rien que le fait de tenter ma chance à "The Voice", c’était le défi ultime que je pouvais me lancer (il rit). Ça a été un peu compliqué en temps de Covid, mais je me suis quand même débrouillé. Certains tournages ont eu lieu pendant les vacances. Comme j’allais en cours un jour sur deux à cause du confinement, j’ai réussi à passer entre les mailles du filet (il rit). De toute façon, je n’allais pas laisser passer cette opportunité de vivre cette aventure qui m’a tant apporté. Je ne regrette pas du tout.

Camille Lellouche est aussi passée par "The Voice", avec comme coach un certain Florent Pagny. Choisir une de ses chansons, c’était aussi une forme de clin d’œil ou c’était le hasard ?

Je ne sais pas si c’est dans le cri de désespoir que je me retrouve. Mais quand je l’entends et que je l’interprète, je sens que c’est une chanson sincère. C’est quelque chose qui a vraiment été écrit avec le cœur. Je pense que tout le monde pourra se reconnaître dans ce morceau, même si certains ont une vie moins mouvementée que d’autres.

Florent Pagny vous qualifie de "petit oiseau", qui prend son envol une fois sur scène. Comment expliquez-vous cette différence entre le Edgar timide du quotidien et celui qui ose prend le micro devant des millions de téléspectateurs ?

Chanter, c’est ma manière à moi de m’exprimer et c’est ce qui m’anime dans la vie. Quand je le fais, je ne réfléchis pas beaucoup. Je le fais juste avec les tripes. C’est une autre facette de ma personnalité.

Vous aviez 7 ans quand le programme s’est lancé en France. Avez-vous pensé à participer à "The Voice Kids" ?

J’avais encore trop de timidité en moi plus jeune pour penser à monter sur une scène. Je ne crois pas que j’aurais réussi si j’avais essayé de le faire. Je regarde "The Voice" depuis assez longtemps et plus les années passaient, plus je me disais que je me verrais bien sur la scène. Cette année, l’occasion s’est présentée et je l’ai saisie.

Quel a été le déclic ?

C’est grâce à Marie Myriam (la dernière gagnante française de l'Eurovision en 1977, ndlr) que je suis arrivé sur l’émission. Je l’ai rencontrée sur un concours de chant, elle a beaucoup aimé ma voix et elle a voulu absolument que je tente les castings de "The Voice". J’ai essayé une première fois sans réussir. Je l’ai revue l’année d’après et elle m’a redit qu’elle voulait absolument que je recommence. Et cette fois, c’est passé.

L’Eurovision, c’est quelque chose qui vous tenterait ?

Peut-être. Après, je n’écris pas encore mes propres textes à 100%. J’attends un peu de me donner une maturité artistique pour pouvoir m’exprimer avec mes propres mots. Mais une fois que ce sera fait, c’est vrai que c’est quelque chose qui pourrait m’intéresser. Mon premier objectif, c’est vraiment de faire de la musique. Je vais m’investir à fond, mais je vais quand même essayer de faire des études en parallèle pour m’assurer une sécurité.

Vous êtes en terminale. Comment vos camarades ont-ils accueilli votre participation à l’émission ?

Ils étaient tous très contents pour moi et fiers de moi. Je n’ai pas eu trop de mouvements de foule (il rit). Quelques personnes sont venues me voir, mais c’est toujours bienveillant donc il n’y a pas de problème par rapport à ça.