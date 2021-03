Elodie éliminée de "Koh-Lanta" : "Mon équipe m’avait surnommée le chat noir"

Sur le papier, Elodie avait tout pour être l’une des plus redoutables aventurières de la saison. Mais dès le premier épisode de "Koh-Lanta : les armes secrètes", cette coach sportive de 35 ans, originaire du Nord de la France, s’est blessée lors d’une chute spectaculaire. Lors du 3e épisode vendredi soir, la boule noire l’a empêchée de défendre ses chances lors de l’épreuve d’immunité, perdue par l’équipe jaune. En balance avec Laetitia et Lucie, c’est elle qui a été éliminée lors du conseil…

Vous semblez très "fair play" au moment de quitter l’aventure. N’étiez-vous quand même pas un peu en colère vis-à-vis des autres candidats ?

Fair play, oui. Parce que je sais que "Koh-Lanta" est un jeu. Après nous étions trois à être en danger, avec Laetitia et Lucie, et ça s’est joué jusqu’à la dernière seconde. On voit bien dans l’épisode que tout le monde est indécis dans ses choix. Au moment du conseil, je me dis que les deux autres sont aussi des victimes et je suis plus dans un esprit collectif.

Vous vous blessez lors du premier épisode, là vous êtes privée d’épreuve par la boule noire. N’est-ce pas un peu injuste d’être éliminée après de tels coups du sort ?

J’ai l’impression que dans "Koh-Lanta", il faut quelqu’un d’un peu malchanceux. Et sur cette aventure, c’est tombé sur moi. Dans mon équipe, on m’appelait "Chat noir" ! C’est clair que la chance n’a jamais joué en ma faveur, même lorsque je me suis mise en quête d’un collier d’immunité. Je n’ai rien trouvé ! Et je sors effectivement sur un jeu où je ne peux même pas défendre ma place. Je suis aussi quelqu’un qui a besoin de temps pour s’imposer. Or sur "Koh-Lanta", on n’a pas le temps.