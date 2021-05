TF1 fête les 20 ans de la "Star Ac" ce samedi avec un documentaire inédit

Nostalgie quand tu nous tiens. Alors que "Loft Story" fêtait ses 20 ans le 26 avril dernier, c'est au tour d'un autre programme mythique de célébrer son anniversaire : la "Star Academy". Cela fait déjà deux décennies que les premiers académiciens entraient dans le château de Dammarie-les-Lys, sous l'œil attentif des téléspectateurs. Pour marquer le coup, TF1 diffusera ce samedi un documentaire événement intitulé Les 20 ans de la Star Academy.

Phénomène télévisuel incontournable, on se souvient que 11,8 millions de téléspectateurs avaient suivi la finale de la première saison remportée par Jenifer face à Mario. Ce sera l'occasion de revoir ceux qui ont fait le succès du programme lancé le 20 octobre 2001 et qui, en huit saisons, a révélé de nombreux talents de la chanson française comme Jenifer, Nolwenn Leroy, Olivia Ruiz, Emma Daumas et Grégory Lemarchal. Parmi les invités, on retrouvera notamment Nikos Aliagas, l'animateur historique du programme ; Alexia Laroche-Joubert, la productrice et directrice de cinq des neuf saisons ; Kamel Ouali, le chorégraphe et professeur de danse ; Nathalie André, directrice de la 3e saison ; Matthieu Gonet, directeur musical et Armande Altaï, professeure de chant.