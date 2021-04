Hervé éliminé de "Koh-Lanta" : "Les coups bas ne venaient pas des garçons mais des filles entre elles"

C’est là que je comprends que c’est foutu et qu’elles nous la font à l’envers, oui. Jusque-là je faisais tout pour que les votes se concentrent sur moi, afin de jouer le collier d’Arnaud de manière intelligente et créer la surprise. Et là je m’aperçois que j’ai fait tout ça pour rien.

Je suis partagé. Bien sûr que lorsqu’on part aux Ambassadeurs, il y a une chance pour qu’on élimine quelqu’un de son équipe. Après quand Laure vous dit droit dans les yeux "si je devais y aller, je jouerais la boule noire et j’espère que vous en ferez de même", je le prends comme parole d’évangile. Je me dis qu’elle a raison, qu’il faut qu’on soit soudés. Avec Fred et Jonathan, on s’était dit qu’on ferait honneur à ce qu’avait dit Laure. Sauf que même cette parole-là, c’était bidon, c’était du pipeau. Elle me l’a dit après. Ce n’était que du bluff alors que je ne l’imaginais pas du tout comme ça. J’imaginais plus de sincérité en elle que de stratégie alors que c’était en réalité tout l’inverse. Je me suis trompé.

Non, sur le moment, je ne l’ai pas pris comme ça. Je me suis dit qu’elles avaient besoin de montrer qu’elles existent, qu’elles pouvaient ne pas être d’accord avec nous les garçons. Mais je pensais qu’une fois Fred éliminé, les pendules étaient remises à l’heure et qu’on allait essayer d’avancer ensemble. Fédérer une équipe, c’est très important pour moi dans la vie de tous les jours et je ne pensais pas qu’on pouvait être différent.

Candice, je m’excuse, mais les filles sont bien plus responsables de son élimination que n’importe lequel d’entre nous. On n’a pas besoin d’être hypocrite à ce point-là avec les gens. Je ne le conçois pas et je ne le concevrais jamais.

Le discours sur le côté macho et paternaliste des garçons de l’équipe rouge, c’est injuste ?

Bien sûr que c’est injuste. Nous les garçons, nous n’étions pas macho. Nous étions liés parce qu’on s’entendait bien dans la vie de tous les jours. Ça aurait été deux filles deux garçons, ça aurait été la même chose. On s’en rend bien compte en regardant les images : ce ne sont pas les garçons qui éliminent les filles. Ce sont les garçons et les filles ! Et les coups bas ne viennent pas des garçons mais des filles entre elles ! Candice, je m’excuse, mais les filles sont bien plus responsables de son élimination que n’importe lequel d’entre nous. Candice, il n’y avait pas urgence de lui faire un coup pareil ! On n’a pas besoin d’être hypocrite à ce point-là avec les gens. Je ne le conçois pas et je ne le concevrais jamais.

Avec le recul, vous êtes content de ce "Koh-Lanta" ? Ou toujours encore un peu déçu ?

Non, non, je suis très content de ce que j’ai pu voir de moi dans les émissions. Je suis content aussi parce que j’avais quelque case à cocher en faisant "Koh-Lanta" et je l’ai fait. Je voulais être chef d’équipe, je l’ai été. Je rêvais d’une belle vie de camp et ça l’a été parce qu’on était bien organisés. Et puis je voulais absolument réussir le parcours du combattant, et je le remporte à plus de 45 ans alors que tous les autres avaient dix ans de moins que moi ! C’est une super grande fierté. Et puis ce n’est pas un secret, j’ai fait partie de la saison qui a été annulée en 2018. Je peux vous dire que ça m’a aidé à relativiser parce qu’il n’y a pas pire que de revenir en ne pouvant rien dire de trois semaines de sa vie.