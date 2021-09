"J'arrive même pas à faire les chorégraphies sur TikTok ! " : qui est Michou, l'influenceur qui participe à "Danse avec les stars" ?

"J'ai été choqué qu'on me propose de participer à 'Danse avec les stars', mais j'ai dit oui, car cette émission, c’est une dinguerie", nous a confié le jeune homme lors de la présentation du programme à la presse. "En plus je suis au niveau zéro en matière de danse, j'arrive même pas à faire les chorégraphies sur TikTok", a admis Michou qui compte bien "toucher un autre public" que le sien. "Cette émission est un véritable tremplin."

En août 2020, il publie son premier clip musical, Dans le club. En 48 heures, il atteint les 4,5 millions de vues. Un mois plus tard, le clip Fier cumule plus de trois millions de vues en un jour. Il a également sorti un EP de sept titres où il parle de sa vie et de la notoriété. "Je sais que les gens se moquent un peu de moi, ils pensent qu'ils vont rire en me regardant. Mais moi je veux les choquer et les étonner. Je ne peux pas sortir au premier prime !"