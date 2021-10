VIDÉO - "J’en ai marre d’être tout le temps sous-estimée" : la mise au point d’Alexandra de "Koh-Lanta"

Depuis sa première apparition dans l’émission de TF1, Alexandra revendique son admiration pour Wonder Woman, la superhéroïne de DC Comics. Quitte à en payer parfois le prix. "Mon défaut, c’est de vouloir jouer la justicière. Quand mes alliés sont en danger, il va falloir que je les défende coûte que coûte, quitte à me tirer des balles dans le pied. Je vais donner plus d’importance à mes idéaux qu’à la stratégie pour aller loin dans le jeu."

Hormis les 100.000 euros du vainqueur, Alexandra avoue que "Koh-Lanta" a eu un impact profond sur sa vie de tous les jours. "Je suis plus fonceuse, je vais plus vers les autres. Je suis moins timide. Je prends plus ma vie en mains. J’arrive beaucoup mieux à communiquer et à m’exprimer. Et puis je me suis prouvée que je pouvais être forte comme je voulais l’être, comme Wonder Woman, comme je le pensais. Et ça c’est génial."