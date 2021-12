Jade éliminée de "Koh-Lanta" : "On rêvait tous qu’il y ait un homme et une femme en finale"

Non, parce qu’il n’était plus question de genre à ce stade. Nous étions des aventuriers avant tout. Après, on rêvait tous qu’il y ait un homme et une femme en finale. Ça aurait été idéal. Mais je ne m’étais pas mise cette pression-là, non.

C’est clair ! D’autant plus que je ne m’y attendais pas. Je pensais vraiment que j’allais maîtriser cette épreuve comme les fois précédentes. Après, lorsqu’on voit les trois finalistes, ce sont trois candidats qui avaient déjà réussi l’orientation pour aller sur les poteaux. Donc le niveau était très élevé. Et moi je n’ai pas été assez rapide, pas assez maligne, et ça m’a coûté ma place sur les poteaux. Surtout que je la voulais, celle-là.

Elle est désormais la candidate qui a remporté le plus d’épreuves individuelles dans toute l’histoire de "Koh-Lanta", avec huit succès. Un maigre lot de consolation pour Jade, qui rêvait de retourner en finale après l’avoir emporté lors de sa première participation, en 2007. Mardi 7 décembre au soir, elle a échoué comme Phil lors de la terrible épreuve de l'orientation, tous les deux devancés par Ugo, Claude et Laurent qui s'affronteront la semaine prochaine sur les poteaux...

Ce qui a tout fait basculer, c’est lorsqu’on n’arrive pas à éliminer un garçon et que deux filles votent pour d’autres filles. À partir de là, cette alliance féminine était terminée et je savais que Coumba allait lâcher l’affaire. Elle l’avait bien dit : c’était toutes ensemble, ou personne. Et elle avait raison. Parce qu’en face, les garçons avaient l’envie d’éliminer les filles, même s’ils ne l’ont jamais déclaré. Et la révélation du pacte des filles leur a donné une bonne raison de le faire.

Complètement ! Le problème, c’est que pour la plupart on ne se connaissait pas, à part Christelle et Clémence, que j’avais côtoyée sur "Le retour des héros", en 2009. Et avec les autres, je ne suis pas arrivée à créer de connexion, je pense par exemple à Alix. Chez les garçons, en revanche, il y avait beaucoup d’amitiés et ça a vraiment compté dans le jeu. Ce qui fait que leur unité a été bien plus forte que la nôtre.

S’il n’y avait pas plus de femmes à l’orientation, c’est aussi parce que vous avez été moins unies que les hommes sur ce "Koh-Lanta", non ?

À l’inverse, vous avez créé de solides amitiés avec les garçons. Avec Namadia, par exemple, que vous avez juré de venger après son élimination…

Alors que je n’en connaissais aucun en arrivant, oui. Namadia, je me suis rapprochée de lui naturellement. Pour moi, c’était la personne avec laquelle il fallait s’allier. On ne le sait pas, on ne le voit pas, mais c’est lui qui maîtrisait le jeu. Il maîtrisait l’équipe des rouges et il maîtrisait l’équipe de la réunification. Sa seule erreur, c’est qu’il ne voulait absolument pas voter contre Alix. Je ne la trouvais pas fiable, je la sentais capable de tout. Et lui ne voulait pas parce que nous étions une majorité de rouges. Il voulait d’abord éliminer des jaunes, pour ensuite éliminer Alix le moment venu. Et finalement, elle a voté contre lui et l’a fait éliminer.

Ce sont donc trois garçons, Claude, Laurent et Ugo, qui vont s’affronter sur les poteaux. Même s’il est 100% masculin, c’est un trio de rêve, non ?

C’est vrai. Ugo, qui a été éliminé le premier, qui revient, se fait de nouveau sortir et revient encore pour gagner l’orientation, c’est vraiment magique. Comme lui, Laurent a déjà gagné une fois et sur cette aventure, il s’est bien battu, il a mérité sa place malgré quelques couacs. Et Claude… C’est le maître de "Koh-Lanta", quoi ! Même s’il n’y a pas de fille, c’est effectivement un super trio.