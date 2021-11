Jean-Pierre Pernaut aux candidates de Miss France 2022 : "Profitez à fond des semaines qui viennent"

"Juste un clin d’œil pour vous dire mon bonheur et mon émotion quand je repense à la dernière séquence de mon dernier journal de 13H il y a presque un an, quand Sylvie (Tellier) et Jean-Pierre (Foucault) m’ont fait applaudir par toutes les Miss régionales de l’an dernier. Le 13H et les Miss France, c’est une formidable aventure dont je suis très fier", a-t-il déclaré, "très fier aussi" que les candidates fassent toujours leurs premiers pas médiatiques en groupe dans ce journal.