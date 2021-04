K.O. de "The Voice" : les coachs devraient-ils entendre tous leurs talents avant de se décider ?

"Vous avez un univers extrêmement particulier, qui est un univers merveilleux dans lequel vous êtes brillante. Mais j’ai constitué mon équipe et je ne peux pas défaire une des quatre personnes/chanteurs/artistes que j’ai sélectionnés. Ce serait incorrect de ma part", lui glisse son coach avant de lui "demander pardon". La déception de voir Anaïd partir était grande. D’autant que les règles ont été bousculées quelques minutes plus tard par Amel Bent qui, plutôt que de sélectionner ses quatre talents directement, s’est laissée une autre option.

À l’issue de la prestation de Sonia, Amel Bent explique qu’elle va "faire quelque chose qu’elle n’a pas très envie de faire". À savoir faire patienter la jeune femme pour faire son choix après avoir entendu Anik, la huitième et dernière voix de son équipe. "Parce que prendre une décision maintenant tout de suite, ce serait injuste pour toi comme pour elle", explique-t-elle. Florent Pagny a fait encore plus fort cette semaine. Ce n’est pas deux mais quatre talents qu’il a mis en ballotage.

"J’ai un problème dans mon équipe. Vous êtes quatre à être capables de faire ce que tu viens de me faire (…). J’ai presque envie de le faire à ma sauce", dit-il à Azza avant d’appuyer sur son buzzer qu’il fera retentir encore et encore. "Je ne voulais pas avoir à décider avant", rappelle-t-il en fin en toute fin d’émission au moment de donner les deux noms de celles qui poursuivront l’aventure parmi Azza, Marie, Marghe et Stellia Coumba. "Florent, t’es un malade !", s’amuse Vianney. Et si son coup de folie était finalement la tactique la plus équitable pour les talents ? Faire patienter les chanteurs avant de leur faire part de leur sort, voilà qui rappelle la zone rouge en place lors de l’arrivée des K.O. dans la saison 8 du programme. Une espèce d’antichambre vers la sortie installée directement sur le plateau qui n’avait pas convaincu le public. Et était repartie aussi vite qu’elle était arrivée.