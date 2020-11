"Koh-Lanta", la finale : et s'il y avait deux gagnants ex æquo cette année ?

Au 40e jour de l’aventure, ils ne sont plus que trois. TF1 diffusera vendredi 4 décembre la deuxième partie de la finale de Koh-Lanta : les 4 Terres. Lola et Dorian éliminés lors de l’épreuve d’orientation, ce sont Loïc, Alexandra et Brice qui participeront à la mythique épreuve des poteaux. Comme à l’accoutumée, celui ou celle qui aura tenu le plus longtemps en équilibre choisira qui l’accompagnera face au jury final, en espérant s’attirer le maximum de suffrages pour remporter la somme de 100.000 euros.

Seulement, cette année, un événement inattendu pourrait bouleverser l’issue de l’aventure. Marie-France, la bouchère de l’équipe du Nord, a en effet été contrainte de quitter les Fidji pour des raisons familiales avant de pouvoir participer au vote, indique la production à LCI. Ce sont donc non pas treize mais douze candidats qui ont départagé les deux survivants des poteaux… avec le risque d’une égalité parfaite lors du dépouillement qui sera effectué en direct par Denis Brogniart.