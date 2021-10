"Koh-Lanta" : Coumba et Namadia éliminés puis repêchés dans une ambiance électrique

Coumba est décidément la candidate qui déchaîne les passions, sur le camp et dans le salon des téléspectateurs de "Koh-Lanta : la légende". Avant de quitter la Polynésie la semaine dernière, Clémentine s’était lâchée contre l’aventurière, expliquant qu’elle avait trahie l’alliance des filles. Une manière d’influencer les tractations entre Laurent et Phil, les ambassadeurs rouge et jaune ?

Surprise au début de l’épisode diffusé mardi soir : Denis Brogniart annonce que Ugo et Clémence, les deux rescapés de l’île des bannis, sont eux aussi nommés ambassadeurs. Sans majorité, Phil et Laurent devront se départager avec la boule noire. Lors des discussions, Laurent met en avant le nom de Christelle. Mais Clémence a clairement une dent contre Coumba… Et c’est sur son nom que se portent les voix de Laurent, Clémence et Ugo.