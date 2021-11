"Koh-Lanta" : de banni à challenger, Ugo va-t-il voler la vedette (et la victoire) à Claude ?

OUTSIDER – Tout premier éliminé de "Koh-Lanta : la légende", Ugo a traversé l’enfer sur l’île des bannis pour revenir dans l’aventure. Et se poser en sérieux challenger à la victoire finale. Claude, admiratif, sait à quoi s’en tenir…

Ugo dans "Koh-Lanta : la légende" ? C’est Claude qui en parle mieux : "Il est parti au bout de trois jours, il a dû batailler pour revenir, et il se dit forcément qu’en étant revenu après il a peut-être plus de chance de s’en sortir que d’autres. Donc il va aller chercher encore plus", a constaté la star du programme lors du conseil qui s’est soldé par le départ d’Alix. Aussi solide que discret, le vainqueur de la saison 12 en Malaisie est-il en train de déjouer tous les pronostics ? Mardi soir, il a remporté sa troisième immunité d’affilée depuis son retour à la réunification. Un sacré retournement pour le premier candidat à avoir découvert les joies de l’île des bannis. Il y a triomphé de tous ses adversaires pour rejoindre ceux qui l’avaient éliminé et prétendre désormais à une deuxième couronne. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, ses performances ne passent pas inaperçues...

"Quand on sait ce que c’est, on n’a pas envie de voir son flambeau s’éteindre", a reconnu Ugo mardi lorsque Denis Brogniart lui a demandé le secret de sa réussite. "M’assurer d’avoir le totem avec moi me permet d’être plus serein (lors du conseil – ndlr), c’est un vrai luxe." En aura-t-il encore besoin lors du prochain épisode ? Conscients de sa valeur, ses adversaires ne lui feront pas de cadeau, aussi admiratifs soient-ils…

Dans une semaine, ils seront six à vouloir accéder à l’orientation. Ugo, Claude, Laurent, Sam, Phil et Jade. Quatre seulement accéderont à cette épreuve mythique de l’émission, prélude aux poteaux. Un ou une cinquième les rejoindra depuis l’île des bannis où Loïc et Alix vont retrouver Christelle, après leurs éliminations mardi soir. Le nom du gagnant ou de la gagnante de "Koh-Lanta : la légende" sera lui connu le 14 décembre prochain en direct sur TF1.

Jérôme Vermelin

