Shanice ("Koh-Lanta") : "Vincent a signé l’arrêt de mort des jaunes"

C’est une très bonne question et c’est vrai que je me la pose. Évidemment, je suis très déçue d’être partie mais je suis triste. Parce que je sais que Vincent a signé l’arrêt de mort des jaunes. Ça m’énerve ! Tout ce que je voulais, c’était protéger notre équipe mais il a ruiné tous nos efforts. Quand Myriam et Thomas me disent qu’ils vont me venger, ça ne me fait pas plaisir. Pourquoi je ne le montre pas ? Sûrement pour ne pas enfoncer le clou, pour partir la tête haute et leur dire que ce n’est pas grave, que c’est un jeu et pour leur permettre aussi, pourquoi pas, de pardonner à Vincent. Je vous avoue que je ne sais pas.

Je ne crois pas. Le mot "stratégie" est malheureusement très mal connoté en France. Je ne dis donc jamais que je suis stratège, mais que je suis très joueuse. Je veux avoir les plus beaux coups, ceux qui seront les plus intelligents pour l’équipe. Mais je n’avais pas les coups d’après. Je pense que ce qui m’a coûté ma place, c’est l’envie et l’amour des autres de me suivre. J’en suis très fière et très honorée. Ça a sans doute fait peur à Vincent aussi. Tout le monde m’a suivie sur Laure, il le savait. Il s’est dit : "Elle fait trop peur. Tout le monde l’aime, personne ne votera contre elle. C’est le moment de la faire sortir".

Cinq minutes avant de partir au conseil, c’était chaud. Je me suis dit que je n’avais jamais été autant en danger. Et dès que je vois le premier Shanice, je sais que c’est cuit et que Vincent m’a trahie. Je m’entendais bien avec tous les rouges et je savais qu’ils n’avaient pas du tout envie de voter contre moi. S’ils l’ont fait à ce moment-là du jeu, c’était par pure stratégie et parce qu’un jaune leur avait forcément tenu la main.

On n’aurait pas dû mettre la pression à Vincent de cette manière, on a été bêtes

On n’aurait pas dû mettre la pression à Vincent de cette manière, on a été bêtes - Shanice

Le changement de cap de Vincent, c’est compréhensible ou impardonnable ?

Pour moi, ça restera toujours une trahison parce que c’est comme ça que je l’ai vécu. Mais de mon côté aussi, j’ai mal joué. J’aurais dû comprendre, moi qui dis souvent que j’ai une intelligence émotionnelle et que j’aime beaucoup les gens, que Vincent avait cette sensibilité-là et qu’il fallait le rassurer. J’aurais dû lui dire qu’il n’y avait pas de stratégie à quatre avec Myriam, Thomas et Mathieu et qu’il n’était pas la cinquième roue du carrosse. J’ai promis aux jaunes de faire en sorte que tous les rouges partent. Et je n’ai qu’une parole. Penser deux-trois coups à l’avance c’est bien, dix ce n’était pas possible. Pour avoir regardé mille "Koh-Lanta", je sais que ça ne marche jamais comme ça ! (elle rit)

Pourquoi ne pas avoir tenté d’éliminer Magali ou Arnaud et ainsi avoir l’assurance que Vincent vous suive ?

Parce que je voulais absolument bien jouer. J’ai tellement regardé "Koh-Lanta", je voulais tellement que ma famille soit fière que j’étais bornée. Pour moi, enlever Magali ne servait strictement à rien. Elle n’est même pas rouge, elle est orange. Elle fait un petit peu ce qu’elle veut et c’est un très beau jeu aussi. Mais stratégiquement, c’était inutile. Je sais qu’un binôme dans l’émission, c’est extrêmement fort. Ce sont toujours ceux qui vont le plus loin. On avait porté allégeance à Maxine donc il n’y avait pas de souci pour ne pas voter contre elle. Il fallait enlever Laure et encore aujourd’hui, j’en suis persuadée.

Regrettez-vous d’avoir menacé Vincent de l’éliminer lors du conseil suivant ?

Je comprends qu’en regardant l’épisode on puisse se dire ça. Je ne nie pas du tout que les jaunes ont mis la pression à Vincent. On n’aurait pas dû le faire de cette manière, on a été bêtes. C’était 5 minutes avant le conseil, c’était ridicule. Quand il me demande si c’est une menace, je lui réponds oui parce que je veux lui dire qu’il va être en danger et que je ne veux pas qu’il soit en danger en tant que membre de mon équipe. Encore une fois c’est une erreur, je lui ai mal expliqué. À aucun moment, même s’il avait voté Magali, je ne lui en aurai tenu rigueur. J’aurai tout fait pour que les gens oublient ça et qu’on reste jaunes coûte que coûte. C’était mal dit, c’était mal fait de ma part. J’ai totalement mes torts.

Donc vous ne voulez pas voir sortir Vincent lors de la prochaine émission ?

Non, pas du tout ! Je veux que les jaunes aillent le plus loin possible. À ce moment-là du jeu, je veux que ce soit un rouge qui sorte et que ce soit Laure (elle rit).