Coumba de "Koh-Lanta" répond aux haters avec humour : "Oui, je suis le toutou de Claude !"

"Je ne cherche pas à me justifier, je ne le ferai jamais", explique Coumba dans un message vidéo. "Vous pouvez me critiquer, me dénigrer, m’insulter sur les réseaux. À partir du moment où tu acceptes de devenir une personnalité publique et de faire une émission de télé, il faut accepter toutes les critiques, qu’elles soient positives ou négatives. Mais la chose que je ne peux pas accepter, c’est d’assumer des choses que je n’ai pas faites."

Coumba s’explique d’abord au sujet de sa décision de votre une nouvelle fois contre une aventurière, Clémence en l'occurence, et pas un aventurier. "Quand j’entends dire que je suis hypocrite, que j’ai trahie l’alliance des filles, que je suis une girouette, ça me fait bien rigoler", riposte-t-elle. "Déjà il n’y avait plus d’alliance féminine. L’alliance féminine on y a mis un terme à la sortie de Candice. C’était acté. A partir de ce constat-là, je suis libre de choisir la stratégie et les gens que je veux. On est à Koh-Lanta, quand même !".

L’aventurière révèle ensuite qu’elle n’avait pas initialement prévu de voter contre Clémence mais contre Sam. Et qu'elle l'avait même dit à Clémence et Christelle. Mais une discussion avec Claude va lui faire changer d'avis. "Ce n’est pas la peur de Claude, au contraire, c’est un respect, c’est mon ami", assure-t-elle. "Je ne peux pas le mettre mal pour un vote perdu d’avance. Il y avait déjà quatre votes contre Clémence à ce moment-là. Phil, Sam, Claude et Christelle. Donc que je vote Sam ou Clémence, ça n’aurait pas changé grand-chose à l’issue de ce conseil. Clémence était au courant."