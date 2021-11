"Koh-Lanta" : Teheiura oublié, Loïc et Alix rejoignent Christelle sur l’île des bannis

Hasard ou pas, le grand sujet de discussion au début de l’épisode… C’est la faim. Et ceux qui en souffrent le plus, ce sont les jeunes, Loïc et Sam, contraints de quémander une ration supplémentaire que Jade leur accorde bien volontiers. Tout le monde, à vrai dire, commence à tirer la langue. Et lorsque Denis Brogniart annonce le menu qui attend les vainqueurs du jeu de confort, c’est la transe : gâteau banane-chocolat et sorbet à la banane, agrémentés d’un message traditionnel et d’une nuit sous une moustiquaire… N’en rajoutez plus !