Lannick Gautry dans "Noël à tous les étages" sur TF1 : "Cette fête m'a longtemps fait déprimer !"

INTERVIEW – Dans "Noël à tous les étages", ce lundi sur TF1, Lannick Gautry joue un astronaute qui cherche l'amour sur un site de rencontres.

C'est un film qui met du baume au cœur. Dans Noël à tous les étages, diffusé ce lundi 13 décembre, TF1 nous plonge au cœur d'un immeuble bourgeois parisien où tous les habitants trainent leur peine et leurs soucis. Alors que tout ce petit monde se prépare pour les fêtes, Thomas, un astronaute en mission dans la Station Spatiale Internationale, tente de combler le vide en scrollant sur des sites de rencontres. Dans ce rôle à la fois touchant et poétique, on retrouve Lannick Gautry, figure populaire du petit et du grand écran, qui ne craint pas de faire le grand écart. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? J'ai trouvé que le scénario était très bien écrit. C'est assez très rare, surtout pour une fiction de Noël, car le sujet a déjà été traité à toutes les sauces. Mais celle-ci est assez bluffante. C'est touchant, drôle et inattendu. Je trouve que les histoires entre les différents personnages marchent très bien. Un peu de bons sentiments, ça fait du bien ? Ben, c'est Noël, on ne va pas s'en priver ! (Rires)

Quand j'étais petit, je voulais être maçon - Lannick Gautry

Vous jouez Thomas, un astronaute qui ressemble à un certain Thomas Pesquet… C'est un Thomas Presquet en fait ! C'est quelqu'un qui a un peu la tête dans les étoiles et qui se sent très seul. Je trouvais ça amusant de jouer un astronaute surfe sur des sites de rencontre depuis la Station Spatiale Internationale ! Même si sur le papier, ce n'était pas gagné d'avance (Rires). Mais ça fonctionne bien avec tout l'ensemble. C'était intéressant de ne pas ne faire un héros, mais quelqu'un de seul. Avez-vous joué en apesanteur ? Non, on n'a pas joué en apesanteur parce que ce n'est pas le même budget. Il y a une scène où je suis câblé, mais pour le reste, c'est du trucage qui sollicite pas mal les abdos ! On est attachés par les pieds sur une table avec le buste dans le vide et il faut mimer l'apesanteur. Astronaute, c'est un rêve de gosse pour vous ? Absolument pas. Je suis né en 1976 ans, et quand j'étais petit, dans les années 1980 donc, je n'entendais pas beaucoup parler de l'espace. Moi, je voulais être maçon, rien à voir ! (Rires) Et puis il faut du courage pour aller dans l'espace, et moi je ne crois pas que j'aurais le cran.

Votre personnage va faire la connaissance d'une jeune femme en fauteuil roulant. C'est important de parler de handicap dans les séries ? Oui clairement. J'aimais bien le fait que, symboliquement, lui soit totalement libre de ses mouvements alors qu'elle est clouée sur un fauteuil. Le message c'est que, quelle que soient nos différences, on peut toujours arriver à s'entendre. Noël ça vous fait kiffer ou déprimer ? Moi, ça m'a longtemps fait déprimer, parce que je trouvais que c'était une fête commerciale et de consommation comme la Saint-Valentin. Mais maintenant que j'ai deux enfants, j'adhère complètement aux fêtes de Noël même s'il y a toujours ce petit truc de surconsommation qui je me pose un petit problème. Et puis c'est aussi le moment où les enfants commencent à un peu douter sur l'existence du Père Noël et c'est intéressant ! Vos enfants y croient encore ? L'aînée a 8 ans, et elle est entre les deux. Je crois qu'elle a peur de ne plus y croire de peur de ne plus avoir de cadeaux ! Je lui en ai parlé la semaine dernière pour la tester en lui disant que le Père Noël allait arriver avec ses rennes et elle m'a regardé d'un air dubitatif (Rires).

Mon film de Noël culte ? "Le Père Noël est une ordure" - Lannick Gautry

Avez-vous un film de Noël culte ? Oui, c'est Le Père Noël est une ordure parce qu'il y a de la dérision. Plus jeune j'avais aimé Maman, j'ai raté l'avion, qui se déroule au moment des fêtes. En général j'aime bien les histoires de Noël qui vont à contre-courant, et c'est le cas avec ce téléfilm. Passer de Bronx à une fiction de Noël, c'est un des plaisirs du métier de comédien ? C'est certain. En général, on est sollicité pour des rôles qu'on a déjà faits. Moi je pense que c'est judicieux d'essayer d'aller vers des choses complètement différentes. Quand on joue, on a aussi bien envie de faire un flic un peu pourri qu'un astronaute ou un moniteur de colo. J'essaie toujours de faire le grand écart entre les rôles. Et j'ai de la chance car, je ne sais pas pourquoi, mais je travaille plus que la moyenne. Et le jour où ça s'arrêtera, je ne saurai pas non plus pourquoi !

Propos recueillis par Rania Hoballah

