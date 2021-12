"La Bataille de l'Élysée", ce lundi soir sur TF1 : "Les coulisses, ça dit beaucoup d'un candidat"

Ça a été un travail de longue haleine pour convaincre les candidats et leur expliquer notre projet avec des arguments journalistiques. Pour être honnête, ils ont tous dit OK, mais après, évidemment, on négocie en permanence.

Quelle est la particularité de ce documentaire ?

En général, les documentaires en immersion sont diffusés après la campagne. On sait si le candidat a gagné ou perdu. Là, ce n'est pas le même enjeu. On doit convaincre les candidats de nous ouvrir les coulisses alors que la campagne est déjà lancée et que les électeurs ne se sont pas encore prononcés. C'est une difficulté supplémentaire, mais c'est encore plus intéressant pour les téléspectateurs.

Mais les coulisses ne sont-elles pas parfois mises en scène ?

C'est vrai. Je ne suis pas journaliste politique, mais j'ai eu la chance de couvrir trois présidentielles et il m'est arrivé qu'on nous dise : "Vous entrez deux minutes, vous faites les photos et après on peut bosser sans les caméramans". Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Dans ce premier épisode, par exemple, nous avons assisté à une séance de travail d'Eric Zemmour à Londres juste avant un meeting. On voit vraiment comment se fabrique le discours entre le candidat et Sarah Knafo, sa conseillère qui est extrêmement influente. On est aussi allés dans le QG de Marine Le Pen pour une réunion stratégique hebdomadaire. C'est la première fois qu'elle accepte une caméra et on découvre comment elle influence les mesures et à quel point elle veut montrer qu'elle bosse ses dossiers. Je ne peux pas dire qu'ils oublient complètement la caméra, mais on voit comment ils travaillent.