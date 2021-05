Laure éliminée de "Koh-Lanta" : "Si Maxine remporte la saison, ce sera comme si j’avais gagné"

Oh mais moi je n’étais préparée à aucune épreuve ! Je ne me connaissais pas du tout sportivement parlant, mentalement aussi. Je me suis découverte tout au long de l’aventure. Alors l’orientation, je ne pensais jamais y arriver. Je me voyais vraiment partir avant. Donc j’y suis allée au feeling…

Agricultrice dans le Doubs, Laure aura marqué cette saison de "Koh-Lanta" par ses performances sportives, son indéfectible amitié avec Maxine et son goût assumé pour la stratégie. Éliminée vendredi comme Arnaud lors de l’épreuve d’orientation, elle regardera sa grande copine disputer l’épreuve des poteaux face à Jonathan et Lucie la semaine prochaine. Depuis son exploitation laitière, elle a répondu à nos questions avec autant de franchise que d’humour…

Ça s’est fait naturellement. Il a suffi qu’on échange quelques mots pour savoir que cette nana, j’allais pouvoir lui faire confiance les yeux fermés. Si bien que pour moi, c’était inconcevable que Maxine sorte de l’aventure si moi j’y étais encore. On s’est donc battues toutes les deux pour garder notre place. Pour moi, ce n’était pas mon aventure. C’était l’aventure de Laure et Maxine. Et il fallait à tout prix qu’on aille le plus loin possible toutes les deux.

Le fait d’être en binôme avec Maxine m’a beaucoup aidé. La moitié de ce que j’ai fait, je ne l’aurais pas réussi sans elle. Dès le début, il s’est passé un truc entre nous, ça ne s’explique pas. D’ailleurs, c’est toujours d’actualité, ça ne s’est pas arrêté au jeu. Le destin nous a mis sur la route l’une de l’autre. Et c’est beau. On se dit que si on n’avait pas fait Koh-Lanta, on ne serait jamais rencontré.

On n’a jamais vu ce truc de machos. Ce qu’on voyait en revanche, c’est qu’il y avait une alliance de garçons, comme nous on avait une alliance de filles. À partir de là, il y a eu un déclic chez nous. Et quelque chose s’est cassé avec eux.

Clairement ! Le bluff fait partie du jeu et c’est le jeu de Koh-Lanta. S’il n’y avait pas de choses comme ça, les gens diraient qu’ils se font ch… devant leur télé ! Il y en a peut-être que ça dérange, mais s’il n’y avait pas de stratégie, d’autres trouveraient ça nul ! On trouve qu’il y en a trop cette année ? Je crois que les gens sont d’éternels insatisfaits ! (Rires).

Ça nous permettait surtout de sécuriser notre place, et effectivement d’amadouer quelques jaunes. Parce que notre but, au final, c’était d’être les dernières éliminées parmi tous les aventuriers, les jaunes et les rouges confondus.

Mais ces stratégies n’auraient servi à rien si vous n’aviez pas été redoutable sur les épreuves physiques. Est-ce que vous vous êtes étonnée ?

Clairement ! Moi je n’ai jamais fait de sport en club, jamais fait de compétition. Mais je suis une petite agricultrice dans ma campagne et je me dis que mon métier m’apporte énormément au niveau mental et au niveau physique. J’étais déjà fière de moi en vivant l’aventure. Mais le fait de me voir à la télé, je m’en rends compte encore plus. Mes proches me disent "C’est ouf, t’es une machine !". Mes amis me redécouvrent, certains ne pensaient pas que j’avais du mental à ce point. Ça fait chaud au cœur.

Est-ce qu’on peut dire que "Koh-Lanta" a changé votre vie ?

Oui, parce que j’ai compris que je devais avoir un peu plus confiance en moi, que je devais arrêter de me poser 50.000 questions avant de faire les choses. Parce que je suis largement capable de les faire. Prenez le parcours du combattant. Je me voyais finir dans les dernières. Et je suis la première étonnée d’avoir fini la première ! (Rires).

Vous vous voyez changer de boulot à l’avenir ?

Au moment où on se parle, je suis en train de démonter une clôture. Donc non, je ne change pas de boulot ! (Rires).