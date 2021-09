"Les 12 coups de midi" : Bruno s’offre le record du monde de participations à un jeu télévisé

En l’espace de 15 jours, Bruno a effacé ses prédécesseurs des tablettes. Le vendredi 13 août lui a porté bonheur, lui permettant d’entrer dans l’histoire de l’émission présentée par Jean-Luc Reichmann avec 200 participations au compteur . Soit une plus que le champion précédent Éric . Le 28 août, il devenait le candidat le plus victorieux des jeux télévisés en France avec 214 succès. Soit un de plus que Marie-Christine qui détenait le record depuis 2018 grâce à "Tout le monde veut prendre sa place". C’est à elle aussi qu’il a subtilisé le record mondial du nombre de participations en individuel à un jeu télévisé.

Bruno a toujours adoré les jeux et les quiz de culture générale. C’est lors du premier confinement, passé chez ses parents au printemps 2020, qu’il a découvert "Les 12 coups de midi". Sans s’imaginer qu’un an plus tard, il en deviendrait l’un des candidats les plus emblématiques. "Quand on me demande jusqu’où je vais, je dis aux gens de regarder l’émission le lendemain", s’amusait-il dans Le Parisien début août. Il a également à son compteur un record encore plus impressionnant, celui de la cagnotte qu’il a mise de côté depuis des mois. Dans son compte banque ? Déjà 922.234 euros.