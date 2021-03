Kev Adams revit "le kif de la colo" pour ses débuts avec les Enfoirés

Caché derrière son masque et sa capuche, il passerait presque inaperçu dans les couloirs de la Halle Tony Garnier à Lyon. C’est là que Kev Adams a inauguré son nouveau statut de membre des Enfoirés, qu’il rejoint pour la première fois cette année.

"On m’a toujours décrit ça comme le kif de la colo, tout le monde s’oublie et se laisse aller pour une même cause. Et justement s’il y a bien une année où il fallait se laisser aller pour une cause solidaire, c’est bien celle-là", explique-t-il à l’équipe de TF1 venue filmer en coulisses lors de l’enregistrement du spectacle donné en faveur des Restos du cœur en janvier.