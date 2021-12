"Les Tuche 4", c'est pour quand ? Après un report d’un an, le film arrive en salles

Le Covid-19 n’a pas eu la peau des Tuche. Presque un an jour pour jour après sa date de sortie initiale, le quatrième volet des aventures de Jeff et sa famille sera enfin sur les écrans le 8 décembre 2021, l’épilogue d’une longue attente pour les fans. Il faut dire que la pandémie n’a cessé de contrecarrer les plans du réalisateur Olivier Baroux. Le tournage, qui avait débuté en février 2020 dans les studios de Bry-sur-Marne a été interrompu six semaines plus tard, comme tant d’autres à travers la France.

"Nous nous sommes dit au revoir le vendredi soir en pensant nous revoir le lundi, et dimanche, le mail partait pour dire que tout s’arrêtait", explique le réalisateur dans Le Monde le 18 mars. "Avec soixante personnes sur le plateau en permanence, nous ne pouvions nous permettre ce risque." Le tournage a finalement repris le 17 juin mais Covid oblige, Olivier Baroux a été contraint dans l’intervalle de réécrire certaines scènes qui nécessitaient la présence d'un trop grand nombre de figurants.