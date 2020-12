Loïc en finale de "Koh-Lanta" : favori avant les poteaux, le Savoyard peut-il craquer ?

ZOOM - Après avoir remporté haut la main l’épreuve d’orientation, Loïc aborde en pleine confiance l'épreuve finale des poteaux, ce vendredi soir sur TF1. Aventurier complet, apprécié de la majorité des membres du jury, il semble avoir toutes les qualités pour l’emporter. A moins que…

C’est le chouchou de la saison, pour ses camarades comme pour les téléspectateurs. Depuis le lancement de Koh-Lanta : les 4 Terres, Loïc Riowal, 20 ans, séduit grâce à son courage, son humilité et son sourire permanent. Le retrouver sur les poteaux n’est qu’une demi-surprise, lui qui a admirablement mené son aventure dès le premier jour. D’abord au sein de l’équipe de l’Est, où il a pris goût à la victoire tout en se liant d’amitié avec le regretté Bertrand-Kamal. Puis chez les jaunes après la réunification, intraitable face à Hadja lors de l'épreuve des ambassadeurs. Au fil des épisodes, le Savoyard va prendre confiance en lui. Et monter en puissance jusqu’à l’ultime épreuve d’immunité, qu'il remporte face à Brice et Dorian.

Si Loïc fait figure de grand favori avant l’épreuve des poteaux qu’il disputera avec Alexandra et Brice, c’est parce qu’il possède toute la panoplie d’un aventurier complet. Physiquement, il est arrivé aux Fidji avec quelques kilos en trop, des réserves dans lesquelles il a puisé pour surmonter le manque de nourriture sur le camp. "C’était très, très dur pour moi", reconnaissait-il dans l'interview ci-dessus. "A chaque conseil, je regardais les petites flammes des flambeaux et je rêvais de manger une pizza chèvre-miel !"

Déjà superstar sur Instagram

L’autre atout majeur du jeune candidat, c’est sa détermination. Et de prendre sa revanche sur ceux qui n’ont pas cru en lui, de l’école au monde professionnel à l’image de cet ancien patron qui lui avait promis qu’il finirait "SDF sous un pont", comme il l’a expliqué à Denis Brogniart après avoir brillamment remporté l’épreuve d’orientation. Sans-emploi depuis le confinement, il rêve aujourd’hui de monter sa propre entreprise afin d’allier sa passion pour le voyage et le sport, à l’image des vidéos qu’il poste sur son compte Instagram, le plus suivi parmi ceux des 24 candidats de la saison, avec déjà plus de 232.000 abonnés.

Côté stratégie, Loïc a longtemps misé sur une neutralité, ce qui lui a plutôt bien réussi. S’il a des affinités évidentes avec les anciens verts, très nombreux dans le jury final, il n’a pas non plus d’ennemi revendiqué. Cette popularité est aussi son point faible. S’il ne veut pas vivre la même mésaventure que Claude l’an dernier, et ne pas se faire éliminer au pire moment par Alexandra ou par Brice, il est presque obligé de remporter l’épreuve des poteaux pour rester maître de son destin…

Jérôme Vermelin