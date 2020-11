Lola éliminée de "Koh-Lanta" : "J’avais peut-être moins la rage de vaincre"

INTERVIEW – Longtemps favorite de l’aventure, la Nordiste Lola a échoué vendredi soir lors de l’épreuve d’orientation de "Koh-Lanta : les 4 Terres", également fatale à Dorian. C’est pourtant sans regret qu’elle regardera Brice, Loïc et Alexandra s’affronter sur les poteaux.

Elle a longtemps paru invulnérable, surfant jusqu’à la finale grâce à sa capacité à surprendre dans les épreuves physiques et à toujours faire les bons choix stratégiques. Lola a finalement lâché vendredi 27 novembre lors de l’épreuve d’orientation, devancée par une Alexandra qui a trouvé le troisième poignard pour retrouver Loïc et Brice sur les poteaux. La Nordiste s’est confiée à LCI. Être éliminé de "Koh-Lanta" à l’orientation après un tel parcours, c’est frustrant ? Je crois que dans ma tête, j’avais déjà fait mon aventure. J’ai peut-être un peu baissé les bras parce que j’étais contente de mon parcours. Je n’avais plus rien à prouver… Et physiquement j’avoue que j’étais vraiment affaiblie. J’avais souvent des vertiges, je ne tenais pas debout plus de cinq minutes. Pour moi l’épreuve d’orientation était la plus dure de "Koh-Lanta". Et je l’ai vraiment subie. Donc je ne peux pas être déçue d’être partie à ce moment-là. Parce que je m’en fichais. C’est peut-être aussi pour ça que je n’ai pas tout donné. Après tout ce que vous aviez traversé, vous ne rêviez vraiment pas de vous retrouver sur les poteaux ? Franchement non, pas du tout. Là maintenant que j’ai toute ma raison – et que j’ai mangé – je me dis que oui, je suis bête. Mais sur le moment, je vous assure que peu importe qui trouvait le dernier poignard, je voulais d’abord que le jeu s’arrête. Je sais que ça ne me ressemble pas, que je suis plutôt une combattante. Mais là non, je n’avais pas la gagne à ce moment-là. Même plus du tout.

Au début les gens avaient plus envie de me protéger que de m’affronter. Alors que je suis quand même redoutable ! - Lola

Le départ d’Angélique lors de l’épisode précédent vous a-t-il mis un coup au moral ? J’étais triste qu’elle parte, j’ai pleuré. C’était une déception pour moi. Mais le soir-même j’avais repris mes esprits. J’ai commencé l’aventure sans Angélique, il restait deux jours avant que je la retrouve… Ce n’était pas la fin du monde. C’est vraiment sur le plan physique que j’étais affaiblie. Mentalement c’est autre chose. Je pense que lorsqu’on gagne beaucoup d’épreuves de confort comme ça été mon cas, lorsqu’on est fier de son parcours, on a peut-être moins la rage de vaincre. Si j’avais moins gagné avant, peut-être que j’aurais eu encore envie de prouver. Alors que là, j’avais prouvé. Au début de l’aventure, certains vous prenaient un peu de haut, ils n’imaginaient pas un instant que vous puissiez réaliser un tel parcours. Vous vous souvenez ? Bien sûr, certains ne me prenaient pas du tout au sérieux. Comme en plus je suis gentille, que j’étais très calme, les gens avaient plus envie de me protéger que de m’affronter. Alors que je suis quand même redoutable ! (Rires). Est-ce qu’il y a un déclic qui lance votre aventure ? C’est lorsque je gagne l’indice qui me permet de trouver mon deuxième collier d’immunité. Je me dis que c’est une chance, une opportunité d’aller plus loin. Que je suis capable de faire de belles choses.

Par la suite on a le sentiment que vous avez contrôlé votre aventure, presque jusqu’au bout… Avant de partir, je m’étais dit que je devais juste faire preuve de bon sens. Ce que je voulais, c’est avancer mes pions à long terme. Je ne réfléchissais jamais à court terme. Après je ne peux pas dire que j’ai été excellente en stratégie parce qu’avec Angélique, à toujours se choisir, on a été nulles ! Sans doute parce que je voulais vivre aussi l’aventure humainement, avec les gens que j’aimais. Mes choix ont aussi été beaucoup portés sur le cœur. Et c’est peut-être aussi pour ça qu’Angélique a été éliminée. Vous en avez voulu aux garçons de briser votre binôme ? Sur le moment j’en ai voulu à Dorian. Loïc, je n’étais pas si proche de lui. Mais avec Dorian, nous étions vraiment des amis, au même titre que lui et Brice. Je lui en ai voulu de m’avoir fait une promesse dans les yeux, celle de respecter notre alliance, et de ne pas l’avoir tenue. J’ai des principes et c’est quelque chose que je n’aurais jamais fait. Vous lui avez pardonné depuis ? Mais bien sûr ! Sur le moment je suis triste, mais je le comprends. Parce qu’il a fait le bon choix. Simplement je n’ai pas aimé la manière. Et Brice, alors ? Vous l’avez traité de traître, d’enfant gâté… Est-ce que ce n’est pas allé un peu trop loin ? Avec le recul, je me dis que oui. Avec la fatigue, j’ai peut-être eu des mots durs. Mais en fait je les pensais vraiment sur le moment ! À un moment de l’aventure Brice m’avait donné sa parole, il était en alliance avec Angélique et moi. Et puis je l’ai entendu comploter avec Jody… En fait il a voulu jouer sur deux tableaux à la fois. Sauf qu’en réalité c’est Angélique et moi qu’il visait. En fait nous n’avions pas les mêmes affinités. Il voulait défendre ses alliés, je voulais défendre les miens. Après "enfant gâté", c’est parce qu’il avait des comportements dans le jeu, à taper par terre… C’est juste qu’il était à bout. Et que moi je n’étais pas compréhensive. Ce qui est drôle, c’est qu’on ne pouvait pas se supporter pendant le jeu. Et dès que ça s’est terminé, avant même de quitter les Fidji, on s’est reparlé et on s’est bien aimé !

Lola, où en êtes-vous depuis l’émission ? Vous êtes toujours étudiante en marketing ? Non, j’ai terminé mes études. J’ai travaillé chez Leroy-Merlin mais mon contrat vient de se terminer. Mon projet, c’est d’ouvrir mon propre commerce, d’être ma patronne ! (Rires). Dans quel domaine, je ne sais pas encore. J’aime la mode, bien sûr. Mais aussi la restauration. À voir ! Comme les autres candidats, vous avez une page Instagram. Mais vous postez un peu moins que les autres. Ce n’est pas votre truc ou vous pourriez vous en servir pour la suite ? À la base ce n’est pas mon truc. Jusqu’ici j’étais un peu discrète sur les réseaux sociaux. Et là on me réclame beaucoup. On veut que je partage plus, on me pose des questions sur mon look, mes cheveux… Si je peux en profiter, je le ferai. Mais en restant fidèle à mes valeurs. Imaginons que vous ne savez rien. Qui de Loïc, Alexandra et Brice voulez-vous voir remporter "Koh-Lanta" la semaine prochaine ? Alors moi j’ai clairement envie de voir Alexandra gagner. Je suis à 100% pour elle. Ça va au-delà du girl power et des affinités. Pour moi c’est la plus méritante des trois, à mon sens.

Propos recueillis par Jérôme Vermelin