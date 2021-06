VIDÉO - Maxine Eouzan, la gagnante de "Koh-Lanta" : "Mon amitié avec Laure, c’est un peu inexplicable"

Si son compagnon, le tennisman Benjamin Bonzi, a été éliminé au premier tour du tournoi, Maxine a elle triomphé des 20 autres candidats venus tenter leur chance en Polynésie. Et avec 9 voix contre 4 pour Lucie, la championne de MMA, sa victoire n'a souffert aucune discussion.

Pour beaucoup, elle était la grande favorite de la finale de Koh-Lanta : les armes secrètes. Maxine Eouzan n’a pas déçu en remportant l’épreuve des poteaux puis le vote du jury final, vendredi soir sur TF1, un ultime épisode suivi par 5,7 millions de téléspectateurs. "Entre mon chéri qui était à Roland-Garros et le prime qui arrivait, j’avoue que j’étais pas mal stressée, d’autant plus que je n’étais pas sûr du verdict", assure la jeune femme, dans l’interview vidéo ci-dessus.

Entre coups de gueules et tensions sur le camp, "Koh-Lanta : les armes secrètes" a été marquée par l’amitié durable qui s’est nouée entre Maxine et Laure, l’agricultrice éliminée lors de la course d’orientation à l’issue de l’avant-dernier épisode.

"Avec Laure, c’est un petit peu inexplicable", avoue Maxine. "Je n’ai jamais vécu une amitié comme ça, aussi forte. On s’est bien trouvées, je pense aussi qu’on s’est poussées l’une et l’autre tout au long de l’aventure. Elle m’a permise, mine de rien, de m’affirmer et de jouer quoi !".

Aussi nature que déterminé, leur binôme a habilement manœuvré tout au long de la saison, quitte à se mette à dos certains candidats comme Candice, Frédéric et Hervé, encore rancuniers aujourd’hui. "Koh-Lanta, ça reste un jeu", tempère Maxine. "Il y a des choix à faire, mais ça ne fait jamais plaisir d’éliminer des gens. Après avec Laure on a eu des opportunités qu’on a saisies au bon moment."