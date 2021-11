Miss France 2022 – "Je déteste la routine" : l’interview décalée de Hayate El Gharmaoui, Miss Picardie

Mon produit local indispensable

Le gâteau battu.

Pourquoi je participe à Miss France

Je veux changer l’image qu’a la société vis-à-vis des Miss. Je ne veux pas être la Miss élue pour son physique. Je me suis démenée pour obtenir mes différentes "casquettes" et je suis une jeune femme ambitieuse et engagée. J’aimerais que chacun puisse s’identifier à moi via les actions que je mène au quotidien et via les différentes valeurs communes que nous avons et non pas par mon apparence. Je veux aller à la rencontre des Français et des Françaises avec qui je pourrais échanger sur des sujets concrets et passer de bons moments sincères.

Ma cause de cœur

L’accès aux soins et à la nourriture pour tous.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Je pense que nous avons à peu près toutes la même crainte qui est de tomber le soir de l’élection ou encore de ne pas savoir quoi dire lors du discours par exemple.