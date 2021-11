Miss France 2022 – "Je me parfume au moins 4 fois par jour" : l’interview décalée d’Emmy Chenin, Miss Nouvelle-Calédonie

Les 29 candidates ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Et bien plus encore ! Découvrez les réponses d’Emmy Chenin, Miss Nouvelle-Calédonie.

Michael Jackson, en raison de son parcours atypique depuis son plus jeune âge. Il a su mélanger les styles musicaux. Ses spectacles, ses clips et ses chorégraphies sont uniques. C’est un incontournable dans le monde de la musique.

Ma petite manie au quotidien

Je me parfume au moins 4-5 fois dans la journée, c’est une obsession !

Ma blague qui marche à tous les coups

"Comment appelle-t-on la maman des loutres ? L’outre-mer !!!"

Ma plus grosse bêtise

Plus jeune je passais ma vie à la mer. Sur notre beau Caillou, c’est notre quotidien. J’avais environ 9 ans, j’ai refusé de me démêler les cheveux immédiatement après notre baignade et quelques jours plus tard, ma mère a dû me couper les cheveux car j’avais d’énormes nœuds !

Mon job de rêve

J’ai toujours été attirée par le monde de la culture, de l’histoire, et j’aimerais travailler dans le journalisme culturel à la fin de mes études d’histoire.

Le réseau social que j'utilise le plus

Je dirais Instagram car c’est complet, on peut faire des stories simples ou plus travaillées. On peut également se créer un feed sympa et partager son quotidien de façon efficace. Énormément de communication se fait à ce niveau, de plus le contenu est très varié : des informations très intéressantes et aussi divertissantes.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste

La chantilly. À chaque fois que je commande un dessert au restaurant, je suis obligée de préciser "sans chantilly s’il vous plaît".