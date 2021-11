Miss France 2022 – "Je regarde des recettes sur TikTok avant de dormir" : l’interview décalée de Tumateata Buisson, Miss Tahiti

Je suis admirative de toutes ces personnes qui mènent un combat quotidien et c’est en cela que ma maman reste mon modèle de combativité. Si je devais citer une personnalité célèbre, ce serait Michelle Obama. Elle incarne, selon moi, la détermination et l’humilité. Je suis admirative de son parcours et de son implication pour sa communauté.

Ma petite manie au quotidien

Regarder mon téléphone avant de m’endormir, surtout les vidéos de recettes sur TikTok

Ma blague qui marche à tous les coups

Comment appelle-t-on un chat tout terrain ? Un 4X4 (cat-cat).

Ma plus grosse bêtise

Lorsque j’ai décidé de prendre les commandes des fourneaux pour la préparation d’un tempura de poisson. J’ai bien failli mettre le feu à la cuisine en faisant chauffer de l’huile. Depuis, je ne mets plus d’huile sur le feu.

Mon job de rêve

"Wedding Planner". Organisatrice de mariage, c’est un métier qui m’a toujours attiré car on est sur le terrain et c'est rempli de challenge. Et puis, quoi de plus beau, finalement, que de participer à l’un des plus beaux jours de la vie d’un couple ?

Le réseau social que j'utilise le plus

Instagram, c’est selon moi un réseau social assez complet. Je l’utilise au quotidien pour m’informer, trouver des inspirations ou encore échanger. Même si, depuis quelque temps, j’ai un faible pour TikTok et ses vidéos de recettes simples et rapides à faire !

Le truc que tout le monde adore et que je déteste

Le gruyère mais heureusement, je trouve toujours des volontaires pour manger ma part.