Miss France 2022 - "Je rêve d'être architecte" : l’interview décalée de Donatella Meden, Miss Nord-Pas-de-Calais

Les 29 candidates ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Et bien plus encore ! Découvrez les réponses de Donatella Meden, Miss Nord-Pas-de-Calais.

Angelina Jolie, pour son engagement humanitaire et son militantisme mais aussi pour sa carrière surprenante et son talent d’actrice en parallèle.

Ne pas figurer parmi les 15 finalistes me laisserait un sentiment d’aventure inachevée

Ne pas figurer parmi les 15 finalistes me laisserait un sentiment d’aventure inachevée - Donatella Meden, Miss Nord-Pas-de-Calais

Ma petite manie au quotidien

Je fais souvent des mimiques de bouche ou pincements de lèvres, je ne peux pas m’en empêcher.

Ma blague qui marche à tous les coups

Quelle mamie fait peur aux voleurs ? Mamietraillette.

Ma plus grosse bêtise

Quand j'étais plus jeune, des copines et moi avions cassé et lancé des œufs sur la boîte aux lettres d’un voisin pas très sympa dans le quartier de ma grand-mère en Croatie.

Mon job de rêve

Architecte pour le côté créatif et imaginatif, c'est la croisée du raisonnement scientifique et du pur instinct artistique.

Le réseau social que j'utilise le plus

Instagram, car c’est le réseau le plus utilisé, le plus visuel à mon sens, basé sur la photo et l’esthétisme.