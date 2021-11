Miss France 2022 – "Je suis très très bon public" : l’interview décalée d'Hannah Friconnet, Miss Midi-Pyrénées

Les 29 candidates ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Et bien plus encore ! Découvrez les réponses d'Hannah Friconnet, Miss Midi-Pyrénées.

Sans hésitation, Instagram ! J’aime illustrer mon quotidien en images et partager mes photos avec les abonnés, découvrir des comptes d’influenceuses, échanger avec elles… C’est vraiment le réseau social où l’on peut révéler notre personnalité et notre créativité.

Petite, je rêvais de devenir styliste. Aujourd’hui, je souhaiterais me spécialiser dans la communication et relation presse, toujours dans le domaine de la mode ou de la dermo-cosmétique.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste

L’alcool.

Mon produit local indispensable

Matin et soir, j’utilise un brumisateur d’eau thermale d’Avène qui a des vertus apaisantes et bénéfiques pour ma peau.

Pourquoi je participe à Miss France

Il y a ceux qui rêvent leur vie mais qui n’osent pas aller jusqu’au bout. Moi j’ai choisi simplement de vivre mon rêve et de donner le meilleur de moi-même pour aller le plus loin possible.

Ma cause de cœur

J’ai deux causes qui me tiennent réellement à cœur. La première concerne la lutte contre le harcèlement scolaire : je trouve inadmissible encore aujourd’hui que des enfants et adolescents puissent souffrir de moqueries injustifiées. La seconde est la lutte contre l’endométriose, une maladie qui touche une femme sur dix en France aujourd’hui, qui est très douloureuse et handicapante au quotidien.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ce serait de tomber sur la scène devant des millions de téléspectateurs.