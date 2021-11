Miss France 2022 - "Mon icône ? Rihanna" : l'interview décalée d’Anna Ousseni, Miss Mayotte

"Always remember us this way" de Lady Gaga.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste

Le caramel.

Mon produit local indispensable

Le fruit à pain frit, je pourrais en manger tous les jours.

Pourquoi je participe à Miss France

Ce n’était pas un rêve de petite fille mais cette année, toutes les conditions étaient réunies pour me permettre de prendre part à cette aventure unique. Devenir Miss France permet de gagner confiance en soi et de participer activement aux actions mises en œuvre pour les causes que l’on souhaite défendre. Mon élection serait un énorme tremplin pour faire connaitre notre île à l’échelle nationale comme internationale. C’est un enjeu très important pour moi, comme pour toute la population qui attend à ce que je donne le meilleur de moi-même pour atteindre cet objectif. Être Miss France me permettrait aussi de voyager puisque le but, c'est tout de même de promouvoir les atouts de la France. Nous ressortons toujours gagnants de cette aventure incroyable puisqu’on en apprend sur soi, on fait plein de nouvelles rencontres et il peut également offrir de réelles opportunités.

Ma cause de cœur

Ce qui me tient à cœur, c’est de valoriser le tourisme durable d’un point de vue éco-responsable.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ce serait de se tromper de pas lors des chorégraphies.