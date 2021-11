Miss France 2022 – "Je veux travailler dans une grande banque internationale" : l’interview décalée de Dana Virin, Miss Réunion

Simone de Beauvoir, qui fut une femme instruite, polyvalente, ambitieuse et déterminée. C’est une femme qui m’inspire, car elle a brillamment réussi ses études, était indépendante et aura marqué l’histoire de l’humanité à travers son combat pour l’amélioration de la condition féminine.

Titanic de James Cameron. On pourrait dire que je manque d’originalité certes, mais ce film est indémodable et nous a tous donné des frissons au moins une fois. Je le regarde chaque année et je ne m’en lasse jamais, tellement l’on finit par connaître certaines répliques par cœur...

Je dirais Instagram. C’est le réseau où je suis le plus sollicitée et sur lequel je reçois le plus de messages, donc nécessairement on y passe plus de temps.

J’avais 7 ans, et je voulais absolument laver mon chat. Comme il n’aimait pas l’eau, je l’ai pris par surprise et je l’ai jeté dans la piscine… Bon, au moins il était propre après.

Je ne peux pas me passer de jouer avec mes cheveux et de les balancer de chaque côté ! (rires)

Mon produit local indispensable

Du piment, et ce dans (presque) tous les plats !

Pourquoi je participe à Miss France

J’ai toujours été fascinée par les élections de Miss, il y a un réel engouement. Je n’en rate pas une depuis ma plus tendre enfance. Je viens d’obtenir un nouveau diplôme et fais ma pleine entrée dans le monde professionnel. Je pense avoir désormais suffisamment de recul et de maturité pour vivre pleinement l’aventure. C’est l’opportunité pour moi de faire des rencontres de personnes d’horizons différents, et placer celles-ci sous le signe des échanges et du partage. Je serais honorée de représenter un pays multiculturel présent aux quatre coins du monde, ses valeurs, la liberté, l’égalité et la fraternité que chérissent tant les Français.

Ma cause de cœur

Je défends l’émancipation de la femme. Beaucoup d’évolutions positives sont réalisées, mais il existe encore de nombreux clivages et inégalités entre la gent masculine et la gent féminine. Je travaille notamment en collaboration avec la police nationale de La Réunion (à travers un stage de formation et des interventions en milieu scolaire) et le ministère de l’Intérieur (sensibilisations sur les réseaux sociaux) sur le volet des violences faites aux femmes.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Un seul mot : chute !