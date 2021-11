Miss France 2022 – "Toucher du coton me donne des frissons" : l’interview décalée de Line Carvalho, Miss Pays de la Loire

Les 29 candidates ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Et bien plus encore ! Découvrez les réponses de Line Carvalho, Miss Pays de la Loire.

Mon produit local indispensable

Je ne cuisine jamais sans sel de Guérande !

Pourquoi je participe à Miss France

Lors du concours Miss France, la femme est mise en valeur sous toutes ses dimensions : intelligence, éloquence, ambition et personnalité. C’est une jeune femme complète et accomplie qui est élue chaque année. Participer à cette aventure ne peut être qu’un tremplin qui contribuera à mon développement personnel. Représenter ma région, son patrimoine et ses habitants est un honneur qui me rend énormément fière.

Ma cause de cœur

Le quotidien des enfants hospitalisés. Contribuer à égayer leurs journées me tient beaucoup à cœur.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Tomber sur scène et mal gérer mon stress sont mes craintes pour le prime.