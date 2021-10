Namadia éliminé de "Koh-Lanta" : "Dans cette aventure la gentillesse peut être un défaut"

INTERVIEW – Namadia tombe de haut. L’aventurier a quitté mardi "Koh-Lanta : la légende" après son face-à-face avec Coumba sur l’île des bannis, une semaine après avoir été éliminé par le conseil. Il s’est confié à LCI.

Fin de partie pour Namadia. Après sa première participation à "Koh-Lanta" en Malaisie en 2012, le chauffeur de taxi du Val-de-Marne a été éliminé mardi 26 octobre de l’édition all-stars en Polynésie. Battu par Coumba dans l’arène de l’île des bannis, il garde encore en travers de la gorge le conseil qui lui a été fatal la semaine dernière. Être éliminé lors d’une épreuve face à Coumba, ça atténue votre déception ? Ça atténue la déception oui, parce que Coumba reste une sœur pour moi. Je préfère que ça se termine comme ça que face à une des filles qui m’avaient sorti au conseil lors l’épisode précédent. J’aurais eu plus de mal à accepter. Lors du conseil, vous disiez n’avoir rien vu venir. C’est vraiment le cas ? Oui, vraiment. À aucun moment je n’imagine que Clémence va donner son amulette d’immunité à Alix. Alors qu’avec Alexandra, Alix a participé à l’élimination de Clémentine, une grandie amie de Clémence, en brisant l’alliance des filles ! Je ne m’en suis jamais douté. Et je me suis encore moins douté qu’Alexandra allait voter contre moi ! Ça donc été une double surprise.

Clémence a proposé à Alix et Alexandra de voter Claude. Alors pourquoi n’ont-elles pas voté Claude ? - Namadia

Lors de ce conseil, plusieurs candidats ont reproché à Alexandra de voter contre vous. Mais on peut comprendre qu’elle ait des affinités avec Alix, puisqu’elles ont fait "Koh-Lanta : les 4 Terres" ensemble. Est-ce que ce genre de choix ne fait pas un peu partie du jeu ? Ça fait partie du jeu, c’est vrai. On doit faire des choix, ça s’entend. Sauf que Clémence a proposé à Alix et Alexandra de voter Claude. Alors pourquoi n’ont-elles pas voté Claude ? Claude est jaune, Claude ne s’est pas battu avec elles dans les épreuves, Claude n’a pas tout fait pour qu’elles ne soient pas éliminées au conseil… Pourquoi pas lui ? Parce qu’il y a moins d’impact en votant contre moi que contre lui ? C’est à Claude qu’il faut en vouloir, non ? Ah non, pourquoi j’en voudrais à Claude ? Il joue son jeu. À partir du moment où personne n’ose l’éliminer, il ne va pas dire "excusez-moi les rouges, vous pouvez m’éliminer s’il vous plaît ?". En tout cas il s’en est bien tiré puisque son nom est sorti mais les filles ont dit "Non, pas Claude !".

À certaines je dis : "Faites de la stratégie, d’accord. Mais faites-la proprement !" - Namadia

Sur le moment Jade, qui vous aime beaucoup, menace de quitter l’aventure. Ça vous a touché ? Ça me touche, parce que je vois qu’elle est vraiment écœurée. Jade, c’est celle chez les filles avec qui le courant est passé tout de suite. En plus on avait l’habitude de se raconter tout ce qui disait, moi chez les garçons, elle chez les filles. D’ailleurs elle avait senti qu’il se passait quelque chose. Avant le conseil, elle m’avait suggéré de voter Alexandra et j’avais dit "non, on reste comme ça". Et j’ai eu tort. On met beaucoup en avant votre gentillesse pour expliquer votre élimination. Est-ce que vous assumez ? La gentillesse, ce n’est pas un défaut, non ? Dans la vie ce n’est pas un défaut. Mais ça peut l’être dans "Koh-Lanta" ! (Rires). Moi, je pars du principe que c’est un jeu, avec des stratégies. Et on ne joue pas face à des robots mais face à des êtres humains. Ces êtres humains ont des émotions, ils partagent des choses avec les autres. C’est ce qui fait qu’on ne peut pas s’imaginer qu’on va être victime de quelqu’un qu’on apprécie. À certaines je dis : "Faites de la stratégie, d’accord. Mais faites-la proprement !". C’est juste ça que je trouve dommage.

Mes enfants me disent : "Papa, on te voit à la télé comme tu es à la maison". Et ça, pour moi, c’est une victoire - Namadia

On a l’impression qu’il y a beaucoup d’émotions très fortes dans ce "Koh-Lanta". Pas mal de tensions, même. De l’intérieur, vous l’avez ressenti ? Ou bien c’est de la télé ? Non, non je l’ai ressenti aussi et ce n’était vraiment pas évident. C’est un jeu, donc il faut faire abstractions de ses émotions. Mais quand le cœur prend le dessus, vous ne pouvez rien y faire. Malgré les circonstances de votre élimination, êtes-vous content d’avoir refait "Koh-Lanta" ? Honnêtement j’ai kiffé mon aventure. Malgré ma sortie prématurée. J’aurais pu rester plus longtemps, mais lorsque je regarde les images, ça représente exactement ce que j’ai vécu. Je suis vraiment content. Votre femme et vos enfants sont fiers ? Je pense qu’ils le sont. Ils l’étaient avant l’épisode de ce soir et ça ne va pas changer. Mes enfants me disent : "Papa, on te voit à la télé comme tu es à la maison". Et ça, pour moi, c’est une victoire.

Est-ce que "Koh-Lanta" a changé des choses dans votre vie ? Non, pas forcément. Mais ça permet d’en apprendre un peu plus sur soi-même. Si on m’avait dit que j’allais me faire éliminer à cause d’un choix du cœur, j’aurais répondu "jamais de la vie !". Comme quoi… Et dans la vie de tous les jours ? Certains disent que "Koh-Lanta" leur a apporté de la confiance… Non, parce que j’ai confiance en moi, de base. Mentalement, je suis costaud. J’ai vécu des choses dans ma vie qui n’étaient pas forcément faciles. Mais à chaque fois je me dis "il y a pire que moi et il y a mieux que moi". Je suis quelqu’un qui relativise beaucoup. Ma femme me dit souvent : "On a l’impression que tu te fous de tout". Non, c’est juste que je prends les choses comme elles arrivent.

Dans votre métier de chauffeur de taxi, est-ce qu’il arrive que des clients vous reconnaissent ? Ça arrive, mais un peu moins en ce moment à cause du masque ! (Rires). Quand c’est le cas, les gens me parlent de "Koh-Lanta" pendant tout le trajet, et toujours de façon positive. Si on vous propose un troisième "Koh-Lanta", vous hésitez ou pas ? Franchement je n'hésite pas. Sur mon premier "Koh-Lanta", j’étais axé sur les épreuves. Et j’ai compris que ça ne suffisait pas. Là au niveau des stratégies, j’ai compris un petit peu comment ça fonctionnait. Je me dis donc que si je parviens à allier les deux sur une troisième participation, je pourrais peut-être aller au bout !

Propos recueillis par Jérôme Vermelin

