On a vu les premières images de "The Voice All Stars" avec pas moins de cinq coachs dans les fauteuils

Pourquoi faire simple, lorsqu’on peut faire inédit ? Pour célébrer les 10 ans de The Voice, les producteurs du télécrochet de TF1 avaient songé tourner un documentaire, histoire de retracer le succès d’un programme qui a révélé des chanteurs devenus incontournables sur la scène francophone. Louane, Kendji Girac, les Frero Delavega, Slimane… Des talents qui ont vendu plus de 8 millions d’albums et reviennent régulièrement interpréter leur dernier tube sur le plateau de l’émission. Et les autres alors ? Ils s’appellent Olympe, Luc Arbogast, Al.Hy, Louis Delort, MB14… La plupart sont allés très loin dans l’aventure, certains ont sorti des disques avec un succès mitigé. Tous ont ont accepté de retenter leur chance aux auditions à l’aveugle de "The Voice All Stars", une grande première dans tous les pays diffusant l’émission.

Pour superviser cette grande réunion de famille, dont nous avons pu découvrir les premières images ce jeudi à la Seine Musicale, ce sont non pas quatre mais cinq coaches des précédentes saisons qui ont été convoqués. Florent Pagny, lauréat de la saison 1 avec Stephan Rizon, de la saison 5 avec Slimane et de la dernière en date avec Marghe. Mika, qui a remporté la saison 3 avec Kendji Girac et la saison 8 avec Whitney Marin. Zazie, lauréate de la saison 4 avec Lilian Renaud et de la saison 7 avec Maëlle. Jenifer, qui a officié sur 5 saisons de la version adulte et qui a remporté deux fois la version kids. Et enfin Patrick Fiori lauréat de trois saisons de The Voice Kids, une présence tout sauf anodine : plusieurs petits candidats, devenus grands, vont également participer à cette édition collector qui n’est pas sans rappeler les "Koh-Lanta All Stars", les poteaux en moins.