"Le succès attire la rage" : le rappeur The Vivi répond à son éviction de "The Voice" en musique

Encensé à l’issue de son audition à l’aveugle sur "Suicide social" d’Orelsan samedi 20 février, il avait pris la porte du télécrochet de TF1 deux jours plus tard après la résurgence de messages islamophobes et homophobes jugés "incompatibles" avec les valeurs du programme.

Il avait donné rendez-vous au public à 17h précises. The Vivi a réagi pour la première fois à son éviction de la saison 10 de "The Voice" dans un morceau mis en ligne ce vendredi 5 mai. Son titre ? "Grandir". Pelle à la main, le rappeur de 21 ans enterre littéralement les tweets postés trois ans plus qui lui ont coûté sa place dans l’équipe de Vianney.

"Maintenant la télé, les médias, je les connais. Ils parlent sur mon nom, sans déconner. Je sais qui je suis, ce que je vaux, ce que j’ai dit et je m’en excuse à mort si tu savais", lance-t-il face caméra dans son clip, comme un écho aux regrets qu’il avait déjà exprimés sur son compte Instagram le week-end de la polémique. De son vrai nom Vincent, le rappeur affirme avoir changé. "L’humour que t’as pu lire ne me fait plus rire maintenant", assure-t-il. Il s’en prend aux "fachos qui veulent le défendre", à la course aux clics "bénéfiques" de la presse et aux "crevards" sur les réseaux sociaux qui l'ont fait passer "du rêve au cauchemar".