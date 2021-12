Pour Ugo de "Koh Lanta", "Claude et Laurent restent de grands aventuriers" malgré la polémique

De manière particulière, forcément. Après, on se doutait qu’il fallait une issue à tout ça et je pense qu’il n’y avait pas d’autre solution possible. Je suis content que les fonds soient reversés à la fondation Bertrand-Kamal. J’ai lu que l’ambiance n’était pas top sur le plateau, mais franchement, de l’intérieur, je ne l’ai pas ressentie comme ça. Peut-être que ça vient de mon caractère : je parle à tout le monde et j’ai pris plaisir à revoir tous ceux avec qui j’ai vécu cette aventure. J’ai pris plaisir à échanger avec les gens de la production. Je l’ai vraiment bien vécu !

Moi, je n’ai clairement rien constaté. Comme tous les autres aventuriers, j’ai été mis au courant par la production au moment de la première tricherie qui concerne la livraison de nourriture sur le camp et qui a entrainé l’exclusion de Teheiura. Le reste, je le découvre par médias interposés. Et c’est délicat parce qu’on y décrit quelque chose que je n’ai pas vu alors que j’étais sur place. Après des décisions ont été prises et je les respecte complètement.

Oui, déjà parce que l’argent va à une bonne cause. Ensuite parce qu’il y a des faits, constatés par un huissier, la production a joué carte sur table et c’est selon moi la meilleure décision.

Même si les noms de Claude et Laurent n’ont pas été prononcés par Denis, ils sont clairement montrés du doigt par la presse. Est-ce que les révélations des derniers jours changent votre regard sur ces deux aventuriers ?

Mon aventure se clôt comme on l’a vu dans l’émission. Je reste sur ce que j’ai vécu et ce que j’ai vu. Et, clairement, je tombe des poteaux avant Laurent. C’est lui qui remporte cette épreuve. Au moment où on me demande de voter, lors du jury final, je vote pour Claude. Point final. Vous savez, c’est fort ce qu’on vit sur une émission comme ça. On vit des trucs de dingues. Peut-être que je ne sais pas tout ce qui s’est passé, mais j’aime rester sur mon impression d’être humain. J’ai vécu des sensations fortes. Et je préfère rester là-dessus plutôt que de juger d’autres personnes. Ce n’est pas mon genre. Et puis pour l’instant, il n’y a pas de preuves, il n’y a rien.

Tous les deux sont très critiqués sur les réseaux sociaux. Avez-vous envie de faire passer un message d’apaisement maintenant que l’aventure est terminée ?

Bien sûr. Ce qui est problématique avec tous ces pseudos, c’est qu’on ne sait jamais à qui on s’adresse. C’est un manque d’éducation, en fait. J’ai le droit de ne pas être d’accord, d’exprimer mon opinion. Mais moi je n’insulte pas les gens dans la rue, encore moins sur les réseaux sociaux. Je pense aussi qu’il y a un gros travail à faire avec tout ce qui est "fake news", y compris venant de sites jugés sérieux. Concernant Claude et Laurent, je pense qu’ils ont aussi de très bons retours, même si ce sont les mauvais qui sont mis en avant en ce moment. Beaucoup de gens les reconnaissent comme de grands aventuriers et ça perdurera après.

En ce qui vous concerne, on aurait pu rebaptiser cette saison "Koh-Lanta : le survivant", non ?

Oui même si je ne m’y attendais pas en mettant les pieds là-bas ! Comme je l’ai dit à Denis mardi, je vois mon parcours se construire au fur et à mesure, mais je ne m’en rends pas tellement compte. On avance, pas à pas, et tout à coup on réalise que le lendemain, ce sont les poteaux. Moi, je ne cherchais pas être à choisi par quelqu’un d’autre. Je voulais gagner cette épreuve pour avoir ma place en finale, mais j’ai loupé ce cran-là. Tant pis !