VIDÉO - "Danse avec les stars" : la prestation "très poétique" de Bilal Hassani qui l'a hissé en finale

Dans un décor bleuté, Bilal Hassani et son partenaire Jordan Mouillerac ont virevolté presque sans faille. Presque, car un léger déséquilibre du chanteur aurait pu l'entraîner la tête la première au sol en milieu de prestation. "Quand tu as fait la planche, j’ai vu le poids du corps qui partait, mais tu as rattrapé ça divinement bien", remarque François Alu qui voit là la qualité d'un "grand danseur". "Tu as fait une flexion et tu as dit 'Je tiens, cette finale elle est pour moi !' Chapeau, mental d’acier ! Tu es un exemple", poursuit-il.